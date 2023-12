Jorge Javier no volverá de momento a Telecinco: no contarán con él para ‘GH DÚO’ ni ‘Supervivientes’

Tras su baja por motivos de salud de este año, que le apartó del final de Sálvame y Sábado Deluxe, Jorge Javier Vázquez regresaba a nuestros hogares el pasado mes de septiembre. Se puso al frente de Cuentos chinos, un magacín que tenía el complicado objetivo de hacer sombra a El Hormiguero, pero que fue cancelado a las pocas entregas por su baja acogida en audiencias. Y desapareció de la pequeña pantalla, sin fecha para volver.

En las últimas semanas habían surgido ciertos rumores que apuntaban a que el comunicador catalán podría ser el elegido para conducir GH DÚO, la nueva temporada del reality con famosos por parejas que se prepara para inicios de 2024. Y a eso habría que sumar su incorporación a Supervivientes, como en años anteriores. En una entrevista para un pódcast, Anabel Pantoja vaticinaba que el también actor y escritor regresaría “y por la puerta grande”.

Sin embargo, parece que, de momento, Vázquez no va a regresar a la cadena en la que un día reinó, a pesar de que sigue vigente su contrato de larga duración con Mediaset España hasta 2025.Y es que, tal como adelanta El Televisero, el grupo de Fuencarral no tiene previsto que él sea el conductor de ninguno de sus programas a corto plazo. Ni GH DÚO, ni tampoco Supervivientes, del que se alejó en mitad de la edición pasada por la ya mencionada baja laboral.

Esta noticia salta le mismo día en el que Vázquez se ha pronunciado, de forma sutil, sobre la dimisión de Borja Prado de Mediaset. Prado dimitía este lunes como presidente de Mediaset España, un año y medio después de su nombramiento para sustituir en el cargo a Alejandro Echevarría. La renuncia del directivo responde a que ha concluido una etapa en el seno del grupo italiano de comunicación.

“Una pena muy grande. Siempre se nos van los mejores”, escribía el comunicador catalán en X (antes conocido como Twitter) en clara referencia a la salida de Borja Prado, quien quería al presentador fuera del grupo. Con su voluntaria salida, todo apuntaba a que Jorge Javier regresaría más bien pronto que tarde. Sin embargo, parece que no será así, y no continuará la labor en los dos formatos que antaño condujo. De esta manera, continúa la renovación de caras de Mediaset, que para la vuelta de GH VIP decidió confiar en Marta Flich y no en Jorge, su presentador en las ediciones de 2018 y de 2019. Del mismo modo, a Supervivientes ha estado vinculado desde 2011.

