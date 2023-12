Jorge Javier Vázquez reaparecerá públicamente para presentar el nuevo libro de Pedro Sánchez

Después de unas semanas apartado de las cámaras, tras el fin del programa Cuentos Chinos, Jorge Javier Vázquez ya tiene fecha para su reaparición: el 11 de diciembre. Ese día tendrá la labor de conducir la charla de presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez, que lleva por título Tierra firme, y en el que también estará acompañado de la escirtora Ángeles Caballero.

Hay que recordar que el comunicador catalán siempre se ha expuesto su conexión política con el socialismo. Una de sus manifestaciones más recientes tuvo lugar el pasado 16 de noviembre, cuando Sánchez sacó adelante una tensa investidura marcada por la amnistía a los políticos del procès, Horas después de que acabase el acto, Vázquez publicó una foto en bañador a sus redes sociales diciendo: “Perro, hazme tuyo una vez más”. En el mismo escrito vaticinaba el futuro de Alberto Núñez Feijóo, ya líder de la oposición del nuevo Gobierno de Sánchez. “Va a durar en el Congreso lo que Cuentos Chinos en Telecinco”, escribió entonces.

El gesto de simpatía de Jorge Javier hacia Pedro Sánchez más notorio tuvo ya hace casi diez años. Hablamos de la famosa llamada que hizo el dirigente socialista a Sálvame en 2014, con el fin de hablar sobre la polémica fiesta del Toro de la Vega. El político se ganó la confianza (y el voto) del presentador después de prometerle lo siguiente: “Nunca me verás en una corrida de toros”. Más tarde, ya en 2021, el que fuese presentador de Sálvame se dejó ver en un acto de campaña en el equipo que lideraba Ángel Gabilondo en el PSOE de Madrid.

En el nuevo libro de Pedro Sánchez se retrata los los cuatro años transcurridos desde el anterior libro del mandatario, Manual de resistencia. En ese tiempo Sánchez “ha formado el primer Gobierno de coalición de la historia reciente de España, ha liderado el país durante una pandemia, una guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas en toda Europa, y ha lidiado con otras muchas crisis, como la erupción de un volcán en La Palma”, avanzan desde la editorial.

“Pese a todas las dificultades, en esta pasada legislatura se han sentado las bases de grandes transformaciones, con el medio ambiente, la lucha contra la desigualdad y la transición digital como ejes principales. Se trata de cambios que requieren maduración, coherencia en las políticas y constancia para consolidarse. En el futuro se abre un panorama complejo, con numerosas incertidumbres, en el que está en juego algo tan elemental como el avance o el retroceso de nuestro país. Ante una derecha cada vez más escorada y más ruidosa, este libro —una crónica en primera persona que abarca hasta la noche electoral del 23 de julio de 2023— es una apelación, sin intermediarios, a la ciudadanía. Aborda la acción de Gobierno, pero también “lo que es posible lograr como nación en el futuro: pasar de la resistencia a esa tierra firme que España alcanzará cuando culminen todas las transformaciones ya en marcha””, añaden desde el grupo Planeta.

