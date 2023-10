Macarena Gómez desvela un secreto de sus compañeros de ‘LQSA’: “Se ríen para salir en las tomas falsas”

Telecinco emite actualmente la temporada número 13 de La que se avecina, mientras Amazon Prime Vídeo calienta motores para el estreno en exclusiva de la 14. De forma paralela, HBO Max ha estrenado en su catálogo la segunda temporada de 30 monedas, la serie de Álex de la Iglesia, y en ambos proyectos está la actriz Macarena Gómez, quien ha concedido una entrevista promocional al pódcast Animales humanos, presentado por Ibai Vegan.

Sobre ambas ficciones, la invitada reflexionó sobre cómo se toma con mucha seriedad las grabaciones, algo que le puede llevar a chocar con compañeros como Miguel Ángel Silvestre, en 30 Monedas. Y sobre La que se avecina, apuntó que “no me suelo reír en las tomas falsas porque no me hacen mucha gracia”. Y añadía: “Porque no puedo evitar, cuando estoy rodando, siempre pensar en el coche de la producción”.

La andaluza explicó cómo un retraso durante la grabación de una serie puede afectar a todo el equipo, y, de ahí que abogue por una férrea seriedad. De hecho, contó cómo ella ha sufrido en primera persona percances por retrasos, que le han hecho perder vuelos o viajes en tren. “No, tampoco te puedes enfadar porque hoy es un uno y mañana es otro”, indica en ese sentido.

[El equipo de 'La que se avecina' llora la muerte de Laura Gómez-Lacueva: "Nos dejas devastados"]

Macarena quiso dejar claro que ella no se enfada, tan solo es seria, y que tampoco se ríe “tanto como el resto de la gente”. Sin embargo, tiene compañeros que sí se tomarían las cosas con una actitud diametralmente opuesta a la suya. “También tengo que decir que hay muchos que se ríen para salir en las tomas falsas. Exageran la risa porque saben que van a salir”, añadía.

Por otro lado, la intérprete apareció este fin de semana en Socialité, el programa de corazón que emite Telecinco en la franja de sobremesas. Allí la vimos en la promoción de 30 Monedas, y aprovechó las cámaras para desvelar una manía de Miguel Ángel Silvestre que le irrita. “Me molesta mucho que mira el móvil. Con el WhatsApp o el Instagram, me da mucha rabia”, expresó en tono de broma.

