Alejandra Andrade: "En la Cañada Real ya se está cortando la cocaína y la heroína con el fentanilo"

Alejandra Andrade regresa a la televisión con Fuera de cobertura cuatro años después. "Me dieron el Ondas y me cancelaron el programa", bromea la reportera que vuelve haciendo lo que mejor sabe, o sea, tirarse al "barro". "Siempre es en la calle donde saco oro y encuentro las mejores historias. Cada vez me desenvuelvo mejor", reconoce la periodista madrileña en un encuentro que tuvo con la prensa a través de Zoom.

Cuatro estrena esta noche (22.50) la primera de las dos entregas especiales de Fuera de cobertura dedicadas al fentanilo, la 'droga zombi', y de la que conoció su existencia hace un par de años, cuando se encontraba en San Francisco haciendo un reportaje sobre Silicon Valley. "Había gente tirada en la calle, con jeringuillas en los brazos. Era bestia", asegura reconociendo que esto pasaba en todos los barrios de la ciudad, no sólo en los pobres. "Y empecé a investigar", dice Alejandra reconociendo que tenía ese tema "en la cabeza" mucho antes de saber que la nueva Mediaset iba a recuperar el formato.

"El rodaje ha sido durísimo. Hemos visto cómo muere la gente en las calles, ambulancias que no dan abasto atendiendo casos de sobredosis y miles de adictos tirados y abandonados por la administración. No ha sido el reportaje más duro que he grabado, pero sí el más impactante. Era como estar en The Walking Dead", asegura la periodista. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y se ha convertido en la primera causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años; puede matar con solo una dosis y a día de hoy deja 200 muertos diarios y miles de familias rotas, al tiempo que su expansión por el mundo parece imparable.

[Jalis de la Serna, sobre el escándalo de 'Mañaneros': "Somos periodistas y estamos expuestos a cometer errores"]

Los devastadores efectos del fentanilo, la distribución y venta de esta droga y el sobrecogedor relato de sus víctimas son los ejes argumentales de Fentanilo. Una epidemia letal. "Me ha impactado mucho la edad de los consumidores, chavales muy jóvenes que se enganchan rapidísimo. Hemos estado con familias que han perdido a sus hijos de 16 y 17 años, menores que compran esta droga por redes sociales", asevera. También charla con las periodistas del San Francisco Chronicle que están nominadas al Pulitzer por la investigación que han hecho del fentanilo.

"El fentanilo es algo que se escucha ahora en todas partes, pero hay información confusa. Tampoco se sabe diferenciar muy bien del fentanilo legal del ilegal", relata. En la primera parte del reportaje, Fuera de cobertura recoge todo lo que está ocurriendo en EE. UU.. En la segunda, el programa de Producciones Imposibles y Onza intenta arrojar luz sobre lo que hay de cierto del fentanilo en España. "Por un lado, explicamos la parte legal, que mucha gente se ha enganchado a ese medicamento recetado por el médico pero, por otro lado, nos preguntamos si en la calle, se está utilizando".

Cuatro estrena ‘Fentanilo. Una epidemia letal’, con Alejandra Andrade

"Hemos comprobado que así es. En la Cañada Real ya se está cortando la cocaína y la heroína con el fentanilo", declara. "Es preocupante, pero no es para alarmar porque el Ministerio de Sanidad tiene un férreo control de la parte legal". De hecho, la periodista dice que en España existen estudios que han captado presencia de fentanilo en la orina de consumidores de otros tipos de droga. Eso sí, en nuestro país, "no se ha detectado grandes cantidades de fentanilo, pero sí que hay carteles mexicanos, que son quienes lo fabrican, algo muy sencillo, que se puede hacer en un cuarto de baño, y baratísimo".

La reportera ha estado obsesionada con no "publicar nada que no estuviera comprobado porque hay mucha desinformación". "Mucho de lo que se cuenta son mentiras. Por eso, vamos a los poblados, hablamos con los toxicómanos, que te cuentan que hay algo raro en la droga, que notan que la cocaína les produce el efecto contrario, que las heridas que tienen no se les cierran o que tienen sarpullidos por todas partes", dice. "Hemos hecho un periodismo riguroso, dando voz a la gente que sabe del asunto y, por supuesto, sin especular y sin buscar el morbo".

"No tengo miedo a nada, pero tampoco soy una inconsciente"

Pese a meterse en Skid Row, el centro neurálgico de la epidemia en Los Ángeles, o acudir a los poblados en los que se vende droga en España, Alejandra dice que no tiene miedo "a nada". "Si lo tuviera no haría este tipo de reportajes. Sé dónde podemos entrar, sé dónde vamos y sé con quien vamos. Tampoco soy una inconsciente. Al final es hablar con personas como tú y como yo", asegura. La periodista, eso sí, asiente que "en la época de Callejeros o Encarcelados volvía jodida y entrar en sitios peligrosos me afectaba más. Esa pena que antes me llevaba a casa, ahora intento separarlo".

Los programadores han querido, por cierto, que Fuera de cobertura se estrene un día antes que Jalis de la Serna, su excompañero, vuelva a laSexta con Enviado Especial. "¡Menos mal que no es el lunes!", exclama aliviada por no coincidir. "Había visto las promos, pero no sabía que estrenaba el martes. Me das una alegría. Es verdad que nos vemos menos porque estamos sin parar, pero yo a Jalis le quiero un montón y tenemos muy buena relación".

Alejandra Andrade.

El resto de reportajes de la nueva temporada de Fuera de Cobertura llegará muy pronto a Cuatro. "Son temáticas muy diferentes, nacionales e internacionales, pero con una denuncia social muy clara, mucha calle y dando importancia a los protagonistas de las historias", dice avanzando que se ha eliminado la voz en off y que la duración es mucho más corta, de 50 minutos. "Y la calidad de imagen es espectacular. Es la fusión perfecta entre el reportaje y el documental", termina.

Sigue los temas que te interesan