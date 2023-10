Kiko Hernández acabará 2023 a lo grande: presentará las Campanadas de Melilla junto a su marido Fran Antón

Kiko Hernández acabará el 2023 por todo lo alto. El que fuera uno de las estrellas de Sálvame ha anunciado que dará las uvas con su marido Fran Antón en Televisión Melilla. "Las campanadas las damos nosotros", escribe en una fotografía en la que aparece el matrimonio, vestido de gala, junto a la actriz Alejandra Acedo, un rostro muy conocido por los espectadores de la cadena.

"Podréis acompañarnos tanto en Televisión Melilla como en streaming, redes e Instagram de los presentadores", añade Hernández, que no puede estar más contento de la nueva vida que ha empezado en la ciudad autonómica. Recordemos que no fue hasta el pasado mes de julio no confirmó su relación con Fran Antón, a quien conoció en el teatro. Lo anunció subido al pulpillo de Sálvame. Aquel día, la audiencia del programa se disparó hasta el 14,7% y 1.347.000 espectadores, uno de los mejores datos del año.

Así pues, Kiko, Fran y Alejandra se subirán al balcón del ayuntamiento de Melilla el próximo 31 de diciembre. No será la primera vez que Hernández se coma las uvas con cámaras de por medio. Ya lo hizo en 2017, cuando despidió el año junto a sus compañeros de Sálvame Lydia Lozano, María Patiño, Mila Ximénez y Terelu Campos desde la Puerta del Sol de Madrid.

En aquella ocasión, por cierto, la apuesta no le fue demasiado bien a Telecinco, pues marcaron su peor dato de la cadena en 12 años. El equipo de La Fábrica de la Tele firmó un discretísimo 8% en el momento exacto de las Campanadas. Fue la cuarta opción por detrás de La 1, Antena 3 y la FORTA, al bajar 4,5 puntos del año anterior con Carlos Sobera y Lara Álvarez. Hubo que remontarse hasta el 2005 cuando la cadena principal de Mediaset España se hundió hasta el 6,5%.

Hernández cerrará así un año que ha supuesto un punto de inflexión en su vida, al encontrar en Fran Antón y Melilla un hogar para él y sus dos hijas, Abril y Jimena. Ambos se casaron el pasado 16 de septiembre. Además, en los próximos días, su nombre volverá a la primera línea mediática por el estreno de Sálvese quién pueda, el docureality de Sálvame, el próximo 10 de noviembre en Netflix.

