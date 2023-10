Bárbara Rey se enfada en TV3 y corta las preguntas sobre el rey Juan Carlos: "Me habéis mentido"

La visita de Bárbara Rey este sábado al programa Collapse de TV3 estuvo marcada por un momento de tensión a raíz de las preguntas sobre el rey emérito que hizo el periodista Ricard Ustrell. La exvedette, que no tuvo problema para mantener una conversación en catalán, se hartó después de que el presentador profundizara en el asunto, hasta el punto de cortarlo directamente.

Ocurrió en el momento en el que Ustrell la preguntó que si temió por su vida cuando su relación con Juan Carlos I se hizo pública. Muy elegantemente, Bárbara contestó, pero inmediatamente después se quejó de los contenidos por los que estaba discurriendo la entrevista: "Yo no quiero seguir toda la noche hablando de esto, porque entonces tendría que decir que me habéis mentido. La entrevista previa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando".

Ustrell se defendió diciendo que "lo que habíamos pactado es que no sólo hablaríamos del rey, no que no hablaríamos del rey". "No puedo estar toda la vida hablando de este señor", aseguró ella recalcando que estaba respondiendo a cosas que no estaban consensuadas previamente porque le gustaba mucho a la profesión y, por eso, suele "respetar a las personas".

[Jalis de la Serna, sobre el escándalo de 'Mañaneros': "Somos periodistas y estamos expuestos a cometer errores"]

Para rebajar la tensión, el presentador de la televisión catalana invitó a Bárbara a que respondiera a las preguntas que quisiera. "Si tú no quieres responder más sobre el rey, me dices 'no voy a responder más sobre el rey'. Es fácil", le repitió en castellano Ustrell.

Bárbara accedió a contestar "dos cosas" sobre el monarca, haciendo que Ustrell bromeara provocando las risas del público: "¿Ves como sí que quieres responder sobre el rey?". "Es que a ti te interesa mucho y, como eres un chico muy joven, quiero darte la satisfacción", apuntó ella.

"Al final sí que quieres hablar del rey", señaló él. "La verdad es que no. Me gustaría más hablar del rey con él, para que se enterara de unas cuantas cosas, no de las que les cuentan. ¿Me entiendes?", remató Bárbara que intentó reconducir la charla. "La verdad es que no sé por dónde íbamos. Me has sacado de situación, por lo tanto, es posible que ya no hable más".

🔴 AUDIÈNCIES CATALUNYA 21/10/23



ℹ️ Ràpid repàs de lo que ha donat el dissabte.



🧐El migdia molt bona acollida a TV3 del Zona Zàping que fa un gran 17 % / 159 mil, això de retruc fa pujar el TN migdia que obté un 26,5%/ 355 mil, el #Socialité21O agrada a un 12% / 110 mil,… pic.twitter.com/YrQOcumfNp — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) October 22, 2023

Sigue los temas que te interesan