Final Eurovisión 2023, en directo | Orden de actuación, en qué puesto canta Blanca Paloma, finalistas, votos y últimas noticias

Muchos fans de Loreen dieron saltos de alegría cuando la cantante anunció que había decidido volver a intentar representar a Suecia en Eurovisión. Y no solo eso, sino que en la presente edición parte como principal favorita con su tema Tattoo. El popular festival debe traerle muy buenos recuerdos a la artista, quien saltó a la fama tras participar en la versión sueca de Pop Idol allá por 2004 y, gracias a la canción Euphoria, se proclamó vencedora en la gran final de Eurovisión celebrada en Bakú (Azerbaiyán) en mayo de 2012.

De ascendencia bereber, Loreen no se considera una persona sibarita y concede al dinero la importancia justa y necesaria. "A mí no me gusta poseer demasiadas cosas. No soy coleccionista, al contrario. Lo único que tengo en casa son muchas plantas [...]. Todo mi estilo de vida consiste en no tener demasiado, en no poseer demasiado", apuntó al mismo medio antes citado la sueca, que nació en Estocolmo pero siendo joven se mudó a la ciudad de Västerås.

