La inadvertida amenaza de Carmen Borrego a Carmen Alcayde: “Te voy a pegar un puñetazo”

La noticia del día en Sálvame es la supuesta deslealtad que habría vivido un colaborador del programa. Y es que, según una fuente que aparece, de momento, entre sombras, ha visto a la pareja de una de las periodistas compartiendo mesa en un restaurante de manera muy íntima con otra mujer.

Tras cebar un poco el tema, y jugando con la posibilidad de que se tratase de Terelu Campos, quien al parecer tiene un nuevo amor, se desveló que se trataba de Lydia Lozano. “Lydia, ¿tú sabe todo lo que hace Charly cuando tú no estás?”, preguntó Terelu a la colaboradora canaria, quien no se tomó en serio el tema. “Ya me pasó otra vez”, reconocía Lozano, dejando claro que este tipo de contenidos es frecuente en Sálvame. “Pongo la mano en el fuego, me da exactamente igual”, explicaba, sobre su pareja.

Para estirar el tema, en una época en la que Sálvame no va sobrado de contenidos por su lista de personajes vetados, los colaboradores hicieron una pregunta a la persona que fue testigo de todo, un chico joven cuya identidad, aseguran, sería revelada más tarde. Debían ser preguntas que solo se respondiesen con un sí o con un no. Así, este hombre contó que Charly se encontraría en un lugar apartado, que tendría actitud cariñosa, pero que, hasta donde él vio, no se besaron.

[Lydia Lozano, el eterno saco de boxeo que 'Sálvame' ha vuelto a golpear con dureza]

Los compañeros hicieron entonces una batería de preguntas, ahora, a Lydia, como que en qué momento cree que se grabaron las imágenes. Ayer, respondía la creadora del baile chuminero. “¿Cada cuánto come Charly fuera de casa, es habitual?”, le seguían preguntando, y Lozano, muy calmada, respondía que bastante, que a veces, cuando ella va a trabajar, él queda.

Carmen Alcayde, que en el pasado fue muy amiga de Lydia, metía el dedo en la llaga. “¿Tienes cámaras en casa, por saber si luego está en casa y tal?”. La pregunta molestó no a Lydia Lozano, sino a Carmen Borrego, que exclamó: “Carmen, te voy a pegar un puñetazo”. El comentario quedó en nada, y continuaron hablando de posibles cámaras, y Lydia le dijo a Carmen Alcayde que tenía unas imágenes suyas fantásticas. “¿Que cene con una amiga significa que luego me ponga los cuernos? Pues ya está”, exclamaba Lydia, queriendo dejar así el tema por zanjado, aunque, como era de esperar, continuó, e incluso pusieron imágenes de ese encuentro a cada uno de los colaboradores con unas gafas de realidad virtual. “A mí no me gustaría ver a José Carlos así”, valoró Borrego, en referencia a su propia pareja.

