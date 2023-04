El emocionante discurso de Jorge Javier Vázquez sobre Mila Ximénez: “Me sentía querido y protegido”

A lo largo de este jueves los colaboradores de Sálvame no dejaron de recordar ni un solo momento a Mila Ximénez, contando anécdotas y experiencias vividas con ella. Una forma de cerrar las heridas que tenían con la sevillana, ya que alguna vez habían lamentado que se dejase de hablar de ella de forma radical tras su fallecimiento en en junio de 2021 a los 69 años.

Ya en el tramo final, Jorge Javier Vázquez, el presentador de Sálvame, fue quien tomó la palabra, después de que se viese un vídeo de Mila hablando de su vida y de la relación que tenía con este comunicador. “Yo puedo decir que he sido muy feliz con Mila durante muchísimos años de mi vida. Sé que no va a volver. Pero que lo que me queda es sentirme un afortunado, porque Mila es una de esas personas de las que es muy difícil encontrarse en la vida, alguien con quien tengas tanta sintonía”, explicaba, con lágrimas asomando en sus ojos.

“Yo con Mila he vivido los años más importantes de mi carrera profesional, que creo que no se van a volver a repetir, y porque tampoco quiero meterme en esa dinámica. Pero cuando Mila hablaba de esa vida suya pasada, veo que he pasado mis mejores años profesionales en el mundo de la televisión y que han ido parejos a los de ella”, continuaba diciendo.

El de Badalona reconocía desconocer qué le espera en este mundo, pero se sentía ya satisfecho. Dudaba de que con lo que le suceda a partir de ahora pueda estar a la altura, pero sí sabe que será distinto, “y personalmente he vivido muchísimos momentos felices con ella”.

Aunque Vázquez no es propenso a hablar de su vida personal, sí contó como empezó Sálvame estando soltero, al igual que Mila. “Y para mí fue muy importante que cuando me reconcilié con Paco. En una de tantas reconciliaciones formamos un triángulo maravilloso, ella también se sentía muy querida y muy protegida por Paco y para mí era muy feliz, sabiendo la relación que había entre los dos”, detallaba. “La echo mucho de menos, y ahora una vez que creo que he pasado el duelo, no quiero seguir anclado ahí. Pero desde luego para mí lo más duro de toda esta historia es saber que a veces me pasan cosas y no tengo que a quién contárselas como a ella”.

El presentador continuó explicando que sentía que solo Mila Ximénez podía entender ciertos pensamientos, actitudes y comportamientos que él tenía. “Me sentía muy querido y muy protegido”, terminaba.

Terelu Campos tomaba entonces la palabra para saber si alguna vez se sintió juzgado por Ximénez, y respondió que “jamás”. Que ni él juzgaba a Mila, ni Mila a él, que juntos tenían una sensación de “libertad y de jugar en casa”. Luego, entre risas, todos recordaron una fuerte pelea que ambos tuvieron en el año 2011, y que cuando se reconciliaron se llevaron incluso mejor.

