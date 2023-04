Verónica Echegui ('Los pacientes del doctor García'): "El campo me aporta inspiración y tranquilidad"

Verónica Echegui es una de las protagonistas de Los pacientes del doctor García, la serie que se estrenó en el prime time de La 1 la semana pasada con un 10,1% de share y 1.135.000 espectadores. Se trata de la primera adaptación en televisión de una novela de Almudena Grandes. "Yo sentía la responsabilidad de que el personaje que había leído se reflejara en el lenguaje audiovisual", reconoce a Bluper la actriz en una charla telefónica los días previos a la puesta de largo de la ficción.

"Tuvimos el empeño de ser lo más fieles posibles a lo que había creado Almudena, que es una grandísima escritora. Su capacidad narrativa es brutal, por lo que no podemos estar a la altura de la imaginación de los lectores, pero sí trasladar ese universo que creó y cómo eran los personajes", señala Verónica sobre la historia de la cuarta entrega de los Episodios de una guerra interminable.

Se sabe que Almudena Grandes supervisó los guiones de Los pacientes del doctor García y dio su aprobado a los actores que darían vida a sus personajes. Además, los responsables de la serie desvelaron que su marido, Luis García Montero presenció algunas jornadas de rodaje y que tanto él como los hijos de la autora se mostraron muy satisfechos con el resultado de esta ambiciosa producción de RTVE en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta.

En la serie, Verónica Echegui da vida a Amparo Priego, una mujer que viene de una familia pudiente y que se refugia en la casa de su vecino Guillermo (Javier Rey) para sobrevivir al asedio contra el Madrid republicano. "Amparo trata de sobrevivir y hacer todo lo posible para superar estos momentos, pues se ha quedado sola y, siendo mujer, la convierten en alguien muy vulnerable".

Eso sí, esta jovencita es una persona muy caprichosa, capaz de hacer lo que "haga falta" para cumplir sus objetivos. "Es alguien que si quiere algo, lo consigue. Está acostumbrada a conseguir lo que considera suyo. Lo que ella desea, tiene que ser", asegura Echegui, que añade: "He intentando comprenderla y no juzgarla, porque seguramente ha sido malcriada en su infancia".

Guillermo (Javier Rey) y Amparo (Verónica Echegui) en 'Los pacientes del doctor García' (Daniel Escale).

"Me encanta esta profesión y contar historias"

Más allá del contexto histórico en el que se desarrolla la serie y la novela, Verónica Echegui recalca la historia de Clara Stauffer, la mujer que dirigió una red clandestina que ayudó a casi un millar de prófugos del Tercer Reich a escapar de la justicia europea. Todo con el apoyo del franquismo. "Salirse de la época de la guerra y de la dictadura me parece interesante porque no se había tratado antes", dice.

Por otra parte, Los pacientes del doctor García llegará completa el próximo viernes 28 a Netflix, que también ha participado en el proyecto. ¿Es una buena estrategia? ¿Puede afectar al recorrido que tenga en su comsumo en la televisión tradicional? "Cuenta más gente nos pueda ver, mejor. Así abarcas más y si gusta, gusta el doble", valora Echegui que, en todas sus palabras, imprime su visión como directora tras su experiencia con Tótem loba, su ópera primera con el que ganó el Goya a Mejor Cortometraje en 2022. Basado en una experiencia personal que vivió cuando tenía 17 años, habla sobre la normalización de la violencia contra las mujeres.

"Experimentar lo complejo que es trasladar algo en papel y convertilo en una historia co actores que luego lo interpretan, es un proceso maravilloso. A mí me encanta y me parece precioso. Me encanta esta profesión y contar historias", reconoce sobre su experiencia detrás de las cámaras Echegui, que vive lejos del bullicio de la ciudad junto a su pareja, el también actor Álex García: "El campo me aporta inspiración y tranquilidad", confiesa.

'Los pacientes del doctor García' (Daniel Escale).

