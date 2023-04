Mary Carmen y sus muñecos firma la paz con ‘Sálvame’ como sorprendente invitada del ‘Deluxe’

Al arrancar Viernes Deluxe, los espectadores descubrieron que una de las invitadas de la noche es María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, la ventrílocua conocida artísticamente como Mary Carmen y sus muñecos. Una artista que durante año se metió en nuestras casas a través de diferentes programas de televisión, acompañadas de personajes como doña Rogelia, el pato Nicol o la niña Daisy.

“Historia viva de nuestro país”, decía Jorge Javier Vázquez al recibirla, mientras que comentaba que su peinado parecía de Tina Turner y sonaba el tema ‘It’s simply the best’. “Viva regular ya...”, bromeaba la invitada, de 79 años, que llevaba consigo a doña Rogelia. “Es absoluta historia de España y de la televisión. Me produce mucha emoción que aparezcas en el plató, nos has acompañado tantos años y nos has hecho tan felices a tantos...”, seguía diciendo Vázquez. “Con Doña Rogelia, España era un poco más feliz, te lo digo de verdad”, insistía el presentador, mientras ella agradecía el “piropo”.

Lo llamativo de esta visita es que, durante años, Mary Carmen y sus muñecos ha mantenido malas relaciones con el universo de Sálvame. Una de sus principales polémicas surgió en 2013, cuando dijeron que en la boda de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote Beatriz tuvo una mala actuación por culpa de los gases, y que soltó ventosidades en el taxi de vuelta. La humorista entró entonces por teléfono y cargó con dureza contra Kiko Hernández, quien había dicho tal afirmación. Poco después, el programa le gastó una broma telefónica en la que le proponían participar en una película para adultos acompañada de sus marionetas.

[Ana Obregón no se esconde: protagonizará un especial en Telecinco con imágenes inéditas de su maternidad]

El tiempo pasó, pero no cerró heridas. En 2016, durante la entrega de los IV Premios Sancho Panza, destinada a las personas que “dignifican el humor”, Mary Carmen sentenció: “No hay espacio en televisión para los artistas, tendremos que hacer un programa como Belén Esteban y así salimos todos los días”. No mencionó a Sálvame, pero se entendió.

Sálvame, por su parte, volvió a poner a Mary Carmen en el ojo del huracán en el año 2021. Tras la detención de José Luis Moreno, el programa cargó con dureza contra los ventrílocuos, y para ello rescataron un libro que se publicó 20 años atrás. En él, un compositor que dijo que Mary Carmen “incompetente e irresponsable, no tiene ni la mejor idea del medio en el que se desenvuelve”. Y también rescataron audios de Encarna Sánchez en el que amenazó de forma velada a la artista manchega, diciéndole: “Procura no llamarme, porque te he calado. Tú habla de tus tonterías y gilipolleces con Doña Rogelia, pero de mí no hables, que soy una persona muy seria”.

En Socialité, de la misma productora de Sálvame, se dijo entonces que Mary Carmen “es tiránica, es muy soberbia y es muy prepotente”. Que “ocultaría una complicada personalidad tras su sonrisa y el humor de sus muñecos” y que es “retraída, prepotente e incompetente, según los que la conocen la verdadera Mary Carmen”. Incluso recordaron que fue a Cámbiame, de La Fábrica de la Tele también, y que un redactor tuvo problemas con ella cuando le ofreció participar.

Todo eso parece ya cosa del pasado. Ahora Mary Carmen ha visitado el Deluxe, y Jorge Javier Vázquez ha puesto su mejor sonrisa para recibirla. Se ve que ha llegado el momento de firmar la paz.

Sigue los temas que te interesan