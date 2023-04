Susanna Griso reconoce el motivo por el que no va a ‘Pasapalabra’: su prueba más temida

Tras visitar el plató de Y ahora, Sonsoles el pasado jueves, esta mañana Eva González acudió a Espejo Público, en Antena 3, para promocionar la nueva temporada de La Voz Kids, que arranca este sábado. En su charla con Susanna Griso y Diego Revuelta, el copresentador del magacín, le preguntaron si cree que su hijo podría salir artista. “Como salga a su madre desde luego que no. Cantar no, y el padre tampoco”, respondía Eva González.

Como Diego Revuelta tenía una guitarra le propuso a Eva que se atreviese a cantar un poco, pero González declinaba la propuesta. “No le insistas”, advertía Susanna, y eso sirvió a su compañero para desvelar la razón de por qué no ha ido a Pasapalabra desde que Roberto Leal se pusiese en mayo de 2020 al frente del formato. “¿Tú sabes que Susanna Griso no va a Pasapalabra no por otras pruebas, más que por el hecho de la canción de la prueba musical?”, lanzaba.

Eva González, que había ido a Pasapalabra unos días atrás, no se lo podía creer. “Pero, ¿qué dices? Si es la más divertida”. Entonces Susanna explicaba que es algo que le “cuesta. Con las otras me atrevo más”. Eva narró entonces cómo en su última visita estuvo cantando en la prueba musical, y al verse desde casa se preguntó ella misma: “¿por qué cantas? Qué necesidad tenías…”.

No es ningún secreto que Susanna se lleva resistiendo años a ir a Pasapalabra. En julio de 2021, una semana después de que se entregase el bote a Pablo Díaz, Roberto Leal estuvo en Espejo Público y allí el andaluz destapó que “mucha gente, no miro a nadie, no quiere venir a Pasapalabra porque piensa que se equivoca” y apuntó a la propia Susanna, que admitía haber recibido mensajes para acudir al concurso. Roberto añadió que Susanna no ha querido ir, pero tampoco Sandra Golpe. A la presentadora no le quedó más remedio que reconocer que tanto ella como la presentadora de Antena 3 Noticias son “las gallinas de Antena 3, las cobardes”. Leal le lanzó un guante para “firmar” que acudiese Pasapalabra tras sus vacaciones de verano, pero de momento esto no ha sucedido.

Otro rostro del universo de Atresmedia que ha reconocido que se niega a ir a Pasapalabra es Josep Pedrerol. El pasado 2022, en el pódcast Club 113, conducido por Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb. Contó que Pasapalabra le ha ofrecido ir muchas veces, pero siempre se niega. “Hay gente a la que se le da muy bien esto, pero yo no quiero ir, me han insistido mucho y no quiero ir, haría el ridículo. No sabría ninguna”, aseguraba el periodista deportivo.

