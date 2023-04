‘Sálvame’ sorprende a Gema López por su 52 cumpleaños: “Quiero vivir con quien realmente me apetece”

La maternidad de Ana Obregón o la situación personal de Anabel Pantoja son algunos de los temas que han centrado la emisión de Sálvame de este viernes. Pero en su versión Naranja, y antes de dar el salto al pago con Sálvame Naranja Plus, el programa ha querido dar una sorpresa a una de sus colaboradoras más veteranas: Gema López, que hoy cumplía 52 años.

Kiko Hernández y María Patiño le entregaron un ramo de flores y sacaron al plató un gran pastel de chocolate para que soplase las velas, mientras le deseaban un muy feliz cumpleaños. Gema López, que ya lleva 11 años en el formato de La Fábrica de la Tele, agradeció la sorpresa. “Esta vez se han gastado el dinero, ya era hora”, bromeaba Kiko Hernández, y Patiño le pidió que dedicase unas palabras, “como las misses”.

“Hoy he estado reflexionando mucho, y yo no soy mucho de reflexionar. Pero he llegado a los 52, y la verdad es que estoy contenta”, expresaba la homenajeada. “La segunda parte del partido la quiero vivir con todo lo que aprendí en la primera, con la gente con la que realmente me apetece estar, con la gente que me quiere y con los compañeros con los que me río”, añadía, generando así un aplauso de todos los presentes.

Entonces el programa dio paso a un vídeo que repasaba algunos momentos de Gema en el programa. “Hoy Gema López está de cumpleaños. Una periodista de raza, hermética para sus cosas personales y con una imagen seria, puede que un tanto fría, es algo que sabemos y no juzgamos”, narraba Germán González, redactor del programa, con imágenes de Gema trabajando. Para romper esa imagen de seriedad entonces ofrecieron un vídeo de Gema en una fiesta, en la que acabó bailando subida al escenario.

Después de eso, Sálvame Naranja acabó con imágenes del piso del reality Solos, en el que se estaba mostrando a Miguel Frigenti, José Antonio Avilés y Cristina Porta las imágenes exclusivas que tiene el programa sobre Ana Obregón. El objetivo era captar su reacción, y así cebar los contenidos que se desgranarán, al menos, en parte, en Viernes Deluxe.

