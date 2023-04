'Tu cara me suena' no emitirá su tercera gala en Semana Santa y ofrecerá un recopilatorio de éxitos

'Tu cara me suena'.

A pesar de llevar solo dos galas emitidas (y con audiencias más que fantásticas), Tu cara me suena se nota un descanso por Semana Santa. El talent-show no emitirá su tercera gala este 7 de marzo, dado que es Viernes Santo. Con fechas tan señaladas de por medio, habrá que esperar a la semana siguiente para ver quién será el ganador de la tercera entrega del concurso de imitaciones.

A pesar de no emitir la siguiente gala, el talent-show lanzará un programa recopilatorio de los mejores éxitos de las temporadas anteriores, así como de la edición actual. Esto ya lo han podido ver los espectadores que siguen el programa presentado por Manel Fuentes por Atresplayer Premium, donde se puede ver a modo de preestreno la gala siguiente a la que se emite los viernes (a excepción de la gran final, que esa se ve en directo tanto en la plataforma como en la televisión lineal).

Tiene lógica este movimiento, dado que el consumo televisivo en Semana Santa tiende a disminuir, con excepciones en focos muy concretos, como las procesiones que recorrerán las calles de las principales ciudades del país. A ello se suma que el programa justo se emitiría en Viernes Santo, una de las jornadas clave de estos días festivos, lo que implica que la audiencia pueda ser incluso menor.

De esta manera, el talent-show sigue el mismo plan que suele tener en las fechas navideñas, al dejar de emitirse en fechas festivas y guardarse dichos días para entregas especiales (la única excepción fue la octava edición, marcada por la pandemia del COVID-19 y que vio todo su organigrama modificado). Eso sí, se trata del primer parón del concurso de imitaciones en Semana Santa, dado que nunca se había emitido por estas fechas.

El formato de Gestmusic también había evitado otros días festivos además de las Navidades. Por ejemplo, en su séptima temporada, una de las galas pasó a emitirse el lunes 8 de octubre para así evitar coincidir con el 12 de octubre, festivo nacional. Con lo cual, así todo el público que aproveche estos días de asueto no se perderá la tercera gala, que se prevé que se vea el viernes siguiente, 14 de abril.

Sin duda, expectación sobre quién ganará la tercera gala hay mucha, especialmente tras las rotundas victorias de Andrea Guasch como Chanel y su SloMo y de Jadel como Axl Rose de los Guns N’ Roses y su Welcome to the Jungle.

Lo que está confirmado son las imitaciones que se verán en la gala. Jadel se meterá en la piel de Manuel Turizo, Miriam Rodríguez será Cher, Merche imitará a Juanita Reina, Alfred García encarnará a Brandon Flowers del grupo The Killers, Josie será el representante rumano de Eurovisión 2022 WRS, Andrea Guasch cantará como Miley Cyrus, Anne Igartiburu tendrá el reto de ser Neil Tennant de los Pet Shop Boys, Agustín Jiménez será DJ Bobo y Susi Caramelo imitará a Tania Lozano de Ladilla Rusa.

