Quién es Jadel, el concursante de ‘Tu cara me suena’ que va hoy a ‘Pasapalabra’ como invitado

Jadel, en el posado oficial de la décima edición de 'Tu cara me suena'.

El acento canario se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que el cantante Jadel, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1987, es uno de los invitados del concurso Pasapalabra. Aunque es un cantante al que conocemos de hace más de una década, ahora mismo está captando la atención de todos los focos pues es concursante de Tu cara me suena, en su décima edición.

De hecho, el pasado viernes le vimos pasar por primera vez por el clonador y dejó a todos con la boca abierta con su interpretación de ‘Vivir así es morir de amor’ metiéndose en la piel de Nathy Peluso. Y ojo que esta semana tiene el reto de emular a Axl Rose de Guns N' Roses, en lo que promete ser uno de los platos fuertes de la noche.

Jadel es el nombre artístico de Javier Luis Delgado, quien se hizo conocido en 2012. Ese año participó en el programa de Antena 3 El número uno, en su primera edición. Allí coincidió con compañeros que luego alcanzarían gran popularidad, como Roko o una encantadora niña llamada Amaia Romero. Jadel consiguió entonces alzarse como el ganador del talent show, que presentaba Paula Vázquez.

Su carrera está vinculada al mundo de la música en muchos aspectos. En 2011 lanzó su primer disco al mercado, y antes, había trabajado en un grupo tributo a Take That en Benidorm. Además, ha colaborado con artistas como Rasel, quien, curiosamente, fue concursante del año anterior de Tu cara me suena.

Hay que destacar que Jadel ya intentó anteriormente ser concursante de este formato de imitaciones que presenta Manel Fuentes; de hecho, participó en la Gala Casting de 2016 haciendo de Justin Bieber, si bien la ganadora fue Lorena Gómez. Además, en otra ocasión, acudió como invitado para hacer de David Bisbal. De su carrera televisiva hay que destacar, por otro lado, que en 2021 fue concursante de Top Star de Telecinco. Allí contó con Danna Paola como mentora, y valoró su voz en 15.000 euros.

Del apartado personal, es conocido que durante tres años Jadel fue pareja de Ana Guerra, concursante de Operación Triunfo 2017.

