'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Agustín Jiménez, Andrea Guasch, Jadel y Miriam Rodríguez

Pasapalabra es uno de los estandartes de Antena 3, y uno de los espacios más vistos de nuestra televisión en general. Por eso, a menudo, vemos cómo la cadena aprovecha para promocionar algunos de sus estrenos a través del plantel de invitados. Como es el caso de hoy, pues se suman a la competición Agustín Jiménez, Andrea Guasch, Jadel y Miriam Rodríguez, quienes son concursantes de la presente temporada de Tu cara me suena, que se estrenó el pasado viernes. Repasamos, a continuación, la trayectoria de los cuatro.

Agustín Jiménez es conocido por su faceta de cómico y de actor, pero es más que eso: también dirige, escribe, da clases y todo lo que esté a su alcance. Uno de sus primeros papeles fijos en televisión fue en la serie Mis adorables vecinos, donde permanece durante 60 episodios. Luego vendrían La hora de José Mota y Chiringuito de Pepe. En 2020 estrenó en La 1 Historia de Alcafrán.

Andrea Guasch es cantante, actriz y bailarina. Ha trabajado en numerosas series de televisión, entre las que destacan Cambio de clase y La Gira, ambas de Disney Chanel.

Es en el teatro, sin embargo, donde más ha trabajado Andrea Guasch, especialmente, en el musical. Ha representado Hoy no me pudo levantar y también ha formado parte de La llamada, el aclamado musical de Los Javis. A esto le sumamos, además, que tiene su propio grupo musical, Hotel Flamingo, junto a su marido.

Segunda vez como invitada de #Pasapalabra, recibimos a @andreaguasch con mucha ilusión. 🤩



¡Mucha suerte! 🍀



Te esperamos a las 20.00h en @antena3com 🧡 pic.twitter.com/2Ek5cVnfJX — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 27, 2023

Jadel es el nombre artístico de Javier Luis Delgado, quien se hizo conocido en 2012. Ese año participó en el programa de Antena 3 El número uno, en su primera edición

Su carrera está vinculada al mundo de la música en muchos aspectos. En 2011 lanzó su primer disco al mercado, y antes, había trabajado en un grupo tributo a Take That en Benidorm. Además, ha colaborado con artistas como Rasel, quien, curiosamente, fue concursante del año anterior de Tu cara me suena. En 2021 fue concursante de Top Star de Telecinco. Allí contó con Danna Paola como mentora, y valoró su voz en 15.000 euros.

Pedazo piropo en #Pasapalabra de @RobertoLealG a @JADELOFICIAL: ¡Qué guapo estás con las gafas! 🥸



Mientras, @jimenezagustin bromea como su "asesor de moda".😂



Tienes una cita con @antena3com a las 20.00h. 🧡 pic.twitter.com/Cqs4bEEZX9 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 27, 2023

Cierra el cuadro de invitados Miriam Rodríguez, quien tiene ya bastante experiencia en televisión y en diferentes ámbitos. Fue en 2017 cuando la conocimos, pues ese año entró en la academia de Operación Triunfo 2017, la edición que supuso el renacimiento del formato.

Hasta el momento, Miriam ha publicado dos álbumes, y ha colaborado con artistas como Raphael, Marta Soto y Melendi, entre otros. De forma paralela ha logrado hacerse un hueco en la pequeña pantalla gracias a su participación en La Voz, y fue asesora de Pablo López en la sexta edición, emitida en Antena 3. Más tarde, siguió vinculada a este proyecto gracias a un formato inédito: El regreso, que le permitió convertirse en coach online en las temporadas de 2020 y 2021. Allí trabajaba con los concursantes descartados por los coaches en plató en las distintas fases del programa.

Sigue los temas que te interesan