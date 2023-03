Sebastián Yatra revoluciona 'La Resistencia' al desvelar cuánto sexo ha tenido en el último mes, ¿con Aitana?

Sebastián Yatra fue el invitado de La Resistencia de David Broncano este lunes. Al igual que hiciera en El hormiguero, el cantante colombiano acudió para promocionar su último single, titulado Una noche sin pensar. Sin embargo, lo que más morbo tenía de su asistencia era cómo respondería a la pregunta sobre sexo, debido a los rumores sobre una relación sentimental con Aitana Ocaña, la exconcursante de Operación Triunfo.

El artista demostró que fue a pasárselo bien al programa de Movistar+ desde el primer momento, cuando Broncano aclaró que la entrevista se grabó el martes pasado, el mismo día que Yatra acudió a El hormiguero. Y es que este lunes 20, era festivo en la Comunidad de Madrid. Fue entonces cuando el cantante bromeó sobre los vídeos que hace Pablo Motos en TikTok para su programa de Antena 3. "Ahora mismo está él solo haciendo TikTok", dijo Grison.

Después de las bromas iniciales, Yatra quiso hacer una inesperada proposición. "¿Saldrías en un videoclip mío?", preguntó Yatra a lo que Broncano respondió: "Hombre, sería un honor increíble para mi". Por eso, el colombiano 'obligó' al cómico a demostrar sus aptitudes de baile. "No eres Rauw Alejandro, pero eres David Broncano; es otro estilo de baile, es el tipo de baile del primo en la fiesta, que se mete en el circulito y hace cosas interesantes y originales", valoró Yatra.

Pero, como decimos, el momento más esperado de la entrevista llegó con las preguntas típicas. "Relaciones sexuales en el último mes", espetó Broncano consciente de la expectación. "Yo perdí la cuenta", respondió Yatra sorprendiendo a todos, a lo que insistió el presentador entre risas: "¿A qué altura del mes perdiste la cuenta?". "No, no. No sé... Más de... ¿En el último mes? Pues por ahí que veintitantas", contestó finalmente.

No obstante, el nombre de Aitana no salió en ningún momento. Aunque es más que evidente que el autor de Tacones Rojos y la ex de Miguel Bernardeau están juntos porque han compartido muchos momentos en las últimas semanas, ninguno de los dos ha confirmado su relación por el momento.

Durante la entrevista, Yatra quiso tener un detalle con Aitana señalando uno de los adornos que Broncano tiene sobre la mesa. "Qué bonita esta foto", dijo refiriéndose a la imagen en la que sale cómico y Aitana haciendo senderismo. Sin embargo, el presentador no lo pilló.

