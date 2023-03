Mónica Naranjo saca las garras por Miguel Bosé en 'La Resistencia': "Te estás pasando"

Mónica Naranjo fue la invitada que cerró la semana La Resistencia, programa que presenta David Broncano en Movistar+. La artista acudió al espacio que se graba en el Teatro Príncipe Gran Vía para promocionar el show Loco Bongo y Cover Night, el nuevo talent de TVE que busca al mejor cantante de nuestro país, y en el que forma parte del jurado. De hecho, se dio la casualidad de que la entrevista coincidió en horario con el tramo final del programa de La 1, por lo de alguna forma, compitió contra sí misma.

Sin embargo, su visita a La Resistencia estuvo marcada por la tensión que se produjo en algunos momentos a raíz de las bromas que hizo el cómico sobre Miguel Bosé, su compañero en Cover Night. La de Figueras no dudó en sacar las garras por el autor de Amante Bandido cuando Broncano dijo que estaba "loco", en alusión al discurso negacionista que utilizó en plena pandemia, y por el que fue vilipendiado.

"¡Loco estás tú, chaval!", reprendió Mónica a lo que Broncano añadió: "Me ha salido del alma, pero es que va muy loco. Se lo ha ganado él". "Una persona que dice lo que piensa en una sociedad como esta, en la que estamos viviendo actualmente, no tiene que estar ido de la olla. Cada uno piensa lo que piensa y se tiene que respetar", dijo Naranjo en defensa de Bosé.

"Te digo una cosa, ¿eh? Yo adoro a Miguel y no voy a permitir que te metas con él porque te pego", le advirtió la artista en tono de broma. Incluso, llegó a amenazar en varias ocasiones con irse del escenario, dejando claro que, estando ella delante, no quería escuchar más mofas sobre su amigo. "Es más, cojo la escoba [con la que había entrado al plató para barrerlo] y me voy".

A continuación, Broncano explicó que "tuvo una época que decía cosas que parecía que estaba un poco loco". "¿Loco de qué? ¿Por expresar lo que uno piensa y lo que sabe?", preguntó indignada ella a lo que él añadió: "Decía que Bill Gates le había puesto el microchip en el cuello, como un perro. Y la gente que estaba en casa decía 'está loco!".

"A mí no me parece bien. En tiempos de pandemia se han dicho tantas cosas...", apostilló ella. Broncano continuó con el juego preguntándola que si creía que Miguel Bosé aceptaría acudir al programa. "Te digo una cosa. Si le pides perdón vendrá, porque es una persona maravillosa", respondió Naranjo, mientras que él no dudó en mandarle un mensaje. "Te estás pasando", volvió a reprender ella, molestar otra vez por las bromas del humorista.

