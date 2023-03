Ruth Lorenzo, la gran revelación de 'Cover Night': la nueva 'dragona' de Televisión Española

Televisión Española estrenó este jueves Cover Night, su nuevo talent musical que busca al mejor cantante de versiones. La pública fue valiente al apostar por este formato de Shine Iberia frente a la primera gala de Supervivientes. El programa llegó correcto al prime time de La 1 con un 11,9% y 1.104.000 espectadores, aunque no fue capaz de aprovechar el tirón del Clásico copero que disputaron el Real Madrid y el Barcelona, y que fue visto por seis millones de personas.

Miguel Bosé era el principal reclamo de este talent made in Spain. El autor de Amante Bandido compartió silla con Mónica Naranjo, Chanel Terrero y Juan Magán en el jurado. Ana Guerra y Abraham Mateo se encargaron de recoger las impresiones de los concursantes en entre bambalinas, mientras que la maestra de ceremonias fue Ruth Lorenzo que, sin duda, fue la gran revelación de la noche.

Ya lo avisaron durante la rueda de prensa de presentación. "Ruth es una presentadora en potencia", aseguró Macarena Rey, CEO de la productora, mientras que Bosé fue más allá al afirmar lo siguiente: "Va a acabar dando las campanadas y lo que le salgan las narices. Es como una buena cosecha de voces. Tenemos cabida todos en ella".

Tenían razón. La 'dragona' -que así la llama el equipo del programa "porque abre la boca y se calla todo el mundo", explica Rey- se ganó el aplauso de los espectadores, que así lo mostraron en redes sociales. Ruth Lorenzo está genial como presentadora, porque tiene lo más importante que se ha de tener en la televisión: naturalidad.

La audiencia conectó con la cercanía de Ruth, que no se cortó en soltar comentarios como el que hizo a Bosé nada más empezar: "Lo que he bailado yo contigo en bragas por la mañana". Tampoco importa que aún no domine el autocue. "Me genera mucho estrés, soy disléxica", revelaba.

A todo esto hay que añadirle el don que tiene en la música (algo que ya sabíamos). Ruth Lorenzo brilló con la versión que hizo de My Way, de Frank Sinatra. Durante la gala, volvió a presumir de vozarrón junto a la armónica de Joel Reyes, uno de los participantes.

¿El futuro de TVE?

Así pues, a Miguel Bosé no le falta razón cuando dice que Ruth se postula para comerse las uvas en la Puerta del Sol. En una TVE carente de rostros femeninos potentes, Lorenzo puede ser el futuro de los formatos de entretenimiento de la cadena pública, ahora con José Pablo López a la cabeza.

Para concluir, tenemos que decir que a la primera gala de Cover Nigth le faltó algo de ritmo. No obstante, el nivel del casting es tremendo y las versiones que hicieron los participantes sorprendieron a todos. Otro punto a favor es que Cover Night cuenta con una banda de música en directo, algo muy difícil de ver hoy día en televisión.

Gracias @joelreyesmusic por compartir este momento tan bonito conmigo en @CoverNight_es . ¡Viva la música! #CoverNight pic.twitter.com/8EEaXjp5nR — R U T H (@RuthLorenzo) March 2, 2023

