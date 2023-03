Quién es Quique Jiménez ‘Torito’, el reportero que acude hoy a ‘Pasapalabra’ como invitado

Durante años, Quique Jiménez, conocido como Torito, fue uno de los rostros más carismáticos del universo de Telecinco. Formó parte de algunos de sus programas con mejores datos de audiencias, pero en junio de 2022 abandonaba de forma voluntaria Viva la vida y empezó a buscar proyectos en otras cadenas. Y es así como este 9 de marzo le veremos en Antena 3, aunque no será ejerciendo de presentador o reportero, sino de concursante invitado. Y es que será uno de los nuevos famosos que participen en Pasapalabra desde hoy y hasta el próximo lunes 13 de marzo.

Hay que destacar que no es una aventura del todo nueva para él: ya concursó en Pasapalabra en el pasado, pero eso sí, cuando el concurso se emitía en Telecinco y lo presentaba Christian Gálvez. En esta ocasión le acompañarán las modelos Marisa Jara y Vania Millán y el humorista Diego Arjona.

Quique Jiménez nace en Ciudadela, Baleares, en 1977. Inicialmente estudia Bellas Artes y se dedica a ello profesionalmente, pero se hace conocido gracias a la televisión, donde da rienda suelta a su arrolladora personalidad.

Sus primeros pasos los da en el programa Vitamina N de City TV (cadena ahora llamada 8TV), un espacio nocturno que presentaba Jordi González, desde 2002 hasta 2004. Ese año, la mayor parte del equipo salta a Telecinco con TNT, espacio muy similar, y que permite a Torito alcanzar una gran popularidad nacional. Permanece en él hasta 2006.

En 2005 ejerce de reportero en Sálvese quien pueda, en Telecinco, y en el canal IB3 presenta un par de formatos. Luego continúa principalmente como reportero o colaborador de televisión. En 2009 salta a Antena 3 con Tal cual lo contamos, y regresa a Telecinco para aparecer en espacios como La noria, Vuélveme loca, Resistiré ¿vale?, ¡Qué tiempo tan feliz! o Todo va bien. En 2016 se deja querer por la pública y colabora en Hora punta, y desde 2017 a 2022 ejerce de colaborador y reportero en Viva la vida, de Telecinco, espacio que abandona poco antes de su cancelación. Su último trabajo en televisión hasta la fecha era La gran confusión de TVE, de la mano de Sardá.

De su trayectoria como comunicador también hay que destacar sus trabajos para la revista Primera Línea, donde realizaba entrevistas con preguntas picantes, y que solían ir acompañadas de reportajes de sus protagonistas ligeros de ropa.

A pesar de su forma desenfadada de hacer televisión, en 2020 confesó que se sentía decepcionado por la televisión y con Telecinco, y en una intervención en Viva la vida se rompió. “He estado 18 años en Telecinco, todo lo que tengo lo tengo gracias a esta cadena y doy mil gracias, pero creo que... nunca se me ha llamado para hacer un casting, o para poder ser algo más en la cadena”, le dijo a Emma García. “Veo pasar oportunidades que nunca son para mí. Y durante el confinamiento he tirado la toalla. Me merezco más que salir cinco minutos a hacer el bufón en este programa”, siguió contando, ante una sorprendida presentadora. Ese mismo día, además, explicó que sufre una enfermedad crónica que le hace sufrir bastante.

