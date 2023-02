“¿Haces ropa gay o ropa para todos?”, la pregunta de Jesús Calleja que desconcierta a Palomo Spain

El diseñador Palomo Spain, conocido en televisión por ser juez del programa de La 1 Maestros de la costura, fue el protagonista de anoche de Planeta Calleja, y con Jesús Calleja viajó a Laponia. Pero más allá del viaje, Palomo quiso que Jesús Calleja luciese alguno de los trajes más icónicos de los que ha realizado y que le han permitido vestir a algunos de los artistas más famosos del planeta.

“He traído cositas interesantes”, advertía el andaluz. “Soy famoso por hacer moda sin género, no hay que darle más vueltas”, le explicaba al aventurero, que vio una camisa tejana que le recordó a la película Brokeback Montain, si bien el invitado le dijo que la prenda era “todavía más gay” que la famosa cinta de vaqueros. Entonces Jesús Calleja le preguntó: “¿Pero haces ropa gay o ropa para todos?”. “Pero, ¿cómo qué ropa gay? Eso no existe. Estás antiguo. Ahora los heteros se divierten vistiéndose más que los gais”, respondió el diseñador, al que no pareció gustarle el planteamiento del conductor del programa. Calleja se justificó entonces, diciendo que el adjetivo gay lo había usado primero el propio Palomo.

Entonces el invitado enseñaba su prenda más vendida, la cual “puso de moda Harry Styles”, y que era un mono negro, y entonces lanzó un dardo a Calleja: “Que, por cierto, es hetero y muy moderno. Lo que pasa es que tú estás muy antiguo”.

A pesar de ese pequeño momento de tira y afloja, Jesús acabó desfilando con zapatos con tacón, y Palomo Spain le dijo que lo estaba haciendo genial. “Hemos pasado un buen rato y estoy impresionado con tu trabajo”, reconoció el presentador tras terminar de vestir las prendas del invitado.

En referencia a los famosos que ha vestido, Palomo mencionó nombres como Dua Lipa, Rosalía, Madonna o Beyoncé, y de esta última cantante explicó que “siempre la compra” y que con ella vivió una anécdota que le marcó. Estaba en Nueva York, haciendo el vestuario de un ballet cuya música hacía la hermana de Beyoncé, y en el estreno se sentó a su lado. “Nada más empezar, se me cayó un lagrimón”, reconoció el diseñador. Y al ver su trabajo para la función, “Beyoncé me dijo ‘esta noche has cambiado la percepción del ballet’. Eso a mí me llegó al alma”. Además, añadió que fue encantadora y que se presentó a su novio o a su asistente, destacando su cercanía.

