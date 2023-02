Jorge Javier Vázquez habla de política fuera de Telecinco con Íñigo Errejón: "Esto no va de adoctrinar"

Jorge Javier Vázquez anunciaba esta misma semana su nueva andadura profesional, y es que este mismo jueves 23 de febrero ha estrenado en su canal de YouTube el primer capítulo de su novedoso vídeo-pódcast, Los Burros de Fortunato.

"Pues sí amigos, se viene pódcast", escribía en sus redes sociales, donde daba la noticia. Este episodio de estreno ha contado con la presencia del político Íñigo Errejón, además de Juan Sanguino, Isabel Vázquez y Paloma Rando, los "burros de esta semana".

"Jorge Javier Vázquez se ha montado un pódcast para hablar de lo que le dé la gana, invitando a quién le dé la gana, y para estrenarlo, ha decidido contar con Íñigo Errejón. El nivel de creatividad de la conversación alcanzará límites insospechados para Íñigo", se puede leer en el vídeo de presentación.

Quizás, la descripción de este nuevo proyecto hace referencia a las recientes prohibiciones que se están produciendo en Mediaset España desde la salida de Paolo Vasile, y es que una de las más novedosas es que ya no está permitido que un programa de entretenimiento, como es Sálvame, haga referencias políticas.

Sentados alrededor de una mesa presidida por Jorge Javier Vázquez, el presentador ha comenzado la tertulia, donde se han tocado diversos temas, como Eurovisión, el odio en redes y, como no podía ser de otra forma, de política.

Paloma Rando e Íñigo Errejón.

El presentador le ha querido preguntar al político cómo se llevan entre los diputados del Congreso, y se ha quejado de que "vosotros incendiáis" y "luego os lleváis genial". "Una cosa es el hemiciclo y luego los pasillos, el comportamiento de la gente cambia", apuntaba Errejón.

"Choco fuerte con las ideas que me parecen malas, pero no contra las personas. En eso se puede diferenciar: 'Oiga, me parece que usted tiene unas ideas lamentables que pueden hacer daño a la sociedad y quiero derrotar sus ideas, pero no le deseo ningún mal'", asegura Íñigo

Momento en el que Vázquez ha aprovechado para opinar sobre Macarena Olona, expolítica de Vox. "La que está a punto de entrar en tu partido es Macarena Olona, ¿no?", preguntaba irónicamente el presentador. "¿Dejarías que Macarena Olona cuidase a tu perro?", le cuestionaba entre risas, a lo que Errejón respondía negativamente.

Los burros de Fortunato.

Además, el conductor de Sálvame ha hecho referencia al "año complicado" que se espera en política. "Hay más de 20 elecciones convocadas", espetaba mientras añadía: "Este programa no va en absoluto, y no me gustaría porque todo el mundo me conoce, de adoctrinamiento. Pero ¿¿qué tenemos que hacer para que la cosa cambie? Pero así, sutil", le preguntaba entre risas a su invitado.

"Por ejemplo, con el Covid, todo el mundo se ha dado cuenta de que nadie se salva solo, da igual el dinero que tengas, el apellido que tengas... No nos salvamos solos. Somos frágiles", respondía el político.

En ese momento, Jorge Javier bromeó sobre su voto en las próximas elecciones. "Te digo una cosa, yo tenía pensado votar a Cuca Gamarra pero, después de lo que has dicho, me voy a plantear cambiar de orientación mi voto. A lo mejor no la voto", ha comentado Jorge Javier, en referencia a la secretaria general del Partido Popular. "Estoy entre Cuca Gamarra y lo otro", sentenciaba.

