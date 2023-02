Marc Márquez, ante el 'error' de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Es para levantarse e irse"

El Hormiguero ha continuado su semana con la visita de Marc Márquez, y es que el piloto de Moto GP acudía al programa presentado por Pablo Motos para hablar de su nuevo proyecto audiovisual, All in. Una aventura audiovisual de la mano de Prime Video, que ha conseguido llevar la carrera del deportista a la pequeña pantalla.

Cuando le comunicaron la oferta corría el año 2018, pero él todavía no se veía preparado para aceptarla, sobre todo por sus lesiones. "Me dolía el brazo y volvía a tener la visión doble".

Después de proyectar algunas imágenes del documental, el presentador quiso conocer algunos detalles sobre la moto de su invitado, momento en el que se producía la viral contestación de Márquez.

Y es que Motos le animó a utilizar expresiones técnicas para que fuera lo más concreto posible. "¿El control de tracción quiere decir que vayan las dos o solo la de detrás?, perdona que sepa tampoco de motos", espetaba el presentador.

En ese momento, con tono irónico, Marc respondía ante la risa del público: "Tío, la de delante no es motriz". Mientras Motos replicaba: "¡Yo qué sé! Nunca voy a competir. A lo que añadía que Motos no se había "informado bien del tema".

Para sentenciar este asunto y, ante la cara de sorpresa del presentador, el invitado añadía entre risas: "Voy a hacer como que no he escuchado nada. Es para levantarse e irse". "Me estoy poniendo rojo, claro que sí. Estoy sudando y todo", aseguraba Motos mientras intentaba salir del aprieto.

Tras este momento, el piloto no dudó en hablar sobre su carrera profesional y cómo es consciente del riesgo de su competición. "Soy el piloto que va a más al límite en Moto GP, no me importa rozarme con otros pilotos, es el espectáculo del motociclismo".

Además, sufrió una grave lesión y estuvo cerca de retirarse, por lo que desveló cómo se siente ante el nuevo mundial. "Estoy ilusionado porque he pasado tres años difíciles, duros, con dolores, operaciones, buscando soluciones, y ahora parece que está todo calmado. Físicamente me estoy encontrando mejor, porque hay una evolución constante. Entreno más, no hay secreto, pero es que antes entrenaba más y parecía que iba hacia atrás. El dolor no avanzaba. Ahora estoy ilusionado porque me encuentro rejuvenecido".

