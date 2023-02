Patricia Donoso se convierte en la segunda concursante oficial de 'Supervivientes 2023'

Patricia Donoso se embarca en su primer reality a lo grande, y es que Sálvame ha confirmado que se convertirá en la segunda concursante oficial de Supervivientes 2023. Aunque todavía no hay fecha oficial de estreno, todo apunta a que será cuando finalice la segunda edición de Pesadilla en El paraíso. Donoso se une a otra de las concursantes confirmadas, Gema Aldón, hija de Ana María Aldón.

"Yo estoy muy loca, no sé cómo voy a reaccionar al hambre. Me puedo volver histérica", aseguraba en directo esta tarde de 14 de febrero. "Me van a defender personas que realmente me representan".

La primera vez que teníamos constancia de Patricia Donoso fue el pasado mes de octubre, cuando Sálvame revelaba que era la persona con quien José Ortega Cano habría redactado un comunicado para disculparse tras sus polémicas declaraciones en El programa de Ana Rosa.

[Ortega Cano explota en 'Sálvame' contra una de sus invitadas: "¡Asquerosa! ¡Cobarde!"]

Días después, la cordobesa confesaba que había mantenido un 'tonteo' con el diestro cuando éste había comenzado su relación sentimental con Ana María Aldón. "Hablo con Ortega habitualmente, cada vez que hablamos, él tontea (...) Nosotros tuvimos una relación pero sin sexo. Lo contó Lydia hace ya diez años".

Patricia Donoso en Sálvame.

Unas declaraciones que hicieron estallar a Ortega Cano, que decidió entrar en directo en el programa para negar esa relación. "¡Mentirosa! ¡Sinvergüenza! ¡Cobarde! ¡Mamarracha! ¡Asquerosa!", empezó a insultarle el matador preso de los nervios, mientras ella le espetaba que estaba "enfermo".

A partir de este día, la presencia de Donoso en Telecinco fue constante; polígrafos, entrevistas y declaraciones incendiarias. Según la protagonista, es abogada de las estrellas en Hollywood, que ha trabajado para Paris Hilton y Kim Kardashian, que tiene casas en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Suiza, y que su marido era asesor del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Su "alto nivel de vida" le llevó a presentar en Sálvame Diario su millonaria colección de joyas y bolsos.

Hasta la identidad de su padre se cuestionó. Siempre mantuvo que su padre era Roque Julio Sánchez, un hombre muy poderoso. Sin embargo, Sálvame descubrió que en el registro figura el nombre de otro hombre, Olmedo Montoya. El programa localizó a Olmedo, que regenta una droguería en la localidad.

Patricia quería tener un título y un nombre, así que lo compró. Sálvame descubrió que antes se llamaba Yéssica Erika Patricia Montoya García, pero viajó a su Sevilla natal, en Colombia, donde cambió su nombre por otro: Cayetana de Alba García. Es más, pedía a todos en el programa que la llamara Duquesa porque había comprado el título: "Me ha costado 1.200 libras".

