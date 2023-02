El 'supuesto' mensaje de Anabel Pantoja a Carmen Borrego en 'Viernes Deluxe': "Que deje de mentir"

Este viernes, fue Omar Sánchez quien se enfrentó a la prueba del polígrafo en el Deluxe. El ex de Anabel Pantoja aprovechó el viaje de la sobrina de Isabel Pantoja a Miami por la gira americana de la tonadillera para mostrar que había pasado página y que era feliz con Marina Ruiz. Aunque el ‘Polideluxe’ demostró que el surfista aún sigue enamorado de su ex, fue un supuesto mensaje de Anabel lo que despertó las alarmas en el plató.

En plenas respuestas del polígrafo, justo cuando Omar respondió que no consideraba que la imagen de su ex había empeorado desde que no está con él y que la prueba demostró que era verdad, Carmen Borrego se levantó de su asiento para atender una alerta de su teléfono móvil. La colaboradora volvió a entrar en plató para anunciar que había recibido un mensaje de Anabel Pantoja, señalando al invitado, al asegurar que era para él.

Con todo el plató expectante, la hermana de Terelu Campos reveló el contenido del supuesto mensaje: “Por favor, que deje de mentir. ¡Basta ya!” La cara de Omar Sánchez mostraba su perplejidad, dado que, hasta ese momento, todas las pruebas del polígrafo habían demostrado que decía la verdad. No fue el único con cara de circunstancia, ya que el resto de colaboradores pusieron la misma cara de incredulidad.

[Anabel Pantoja regresará a la televisión con un nuevo reality “a lo Georgina Rodríguez”]

“¿Qué mentira?”, exclamó Paloma García-Pelayo. “¿A qué hora has recibido el mensaje?”, preguntó María Patiño. Borrego comentaba que había verificado que el número correspondía al de la sobrina de Isabel Pantoja. Por supuesto, Omar se defendió, dado que, en ese momento, no había mentado a ningún familiar de los Pantoja, a excepción de la propia Anabel.

A pesar de que Borrego asegurase que había confirmado que el mensaje provenía del móvil de Anabel Pantoja, la dirección de Viernes Deluxe le comunicó a Jorge Javier Vázquez que la tertuliana e influencer no había escrito a la hija de María Teresa Campos. “Me dice Mikel que Anabel Pantoja le ha escrito para decirle que ella no ha escrito a Carmen Borrego”, señalaba con gesto serio el presentador.

Por supuesto, Borrego defendió su versión, aunque matizó que lo que había recibido fue un SMS y no mensaje de WhatsApp, lo que hacía que fuese sospechoso. “¿Y te ha enviado un SMS desde Miami? A ver si lo ha cogido la tía”, dijo Vázquez, queriendo quitar así hierro al asunto. “Alguien ha cogido ese teléfono y ha enviado ese mensaje”, sentenció el presentador. “Me comenta Mikel que Anabel le ha dicho que lleva meses sin hablar contigo, Carmen”, agregó.

“Me ha llamado la atención, lo he comprobado con el director y era su número. Aquí está el mensaje, más no puedo decir”, se defendió la colaboradora. Finalmente, nadie en el plató, ni siquiera la propia Borrego, dio el mensaje por válido. Antes de terminar las preguntas del 'Polideluxe', Omar Sánchez reveló que él y Anabel Pantoja ya habían firmado los papeles del divorcio. "Fue la semana pasada", reveló.

Minutos más tarde, antes de que Maite Galdeano entrase a plató, pudo verse a María Patiño de pie y con gesto serio, mirando exhaustivamente un teléfono móvil. La periodista ofreció otra posible respuesta, que Carmen Borrego podría haber sido víctima de una usurpación de identidad. “Ya sé lo que le ha pasado a Carmen. Hay personas que utilizan, desde una web y su ordenador, enviar mensajes falsos si tienen el teléfono de las dos”, señalaba Patiño.

“Si tiene el teléfono de las dos, es alguien que nos conoce. Yo tengo que decir que llevo, desde hace meses, recibiendo SMS desde un teléfono que no conozco información de la familia Pantoja que no doy, porque la pongo en cuarentena”, contestó Borrego, confirmando así que el mensaje no era auténtico.

