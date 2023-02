El 'Deluxe' adelanta la explosiva entrevista de Bárbara Rey a Risto Mejide: "Tenía miedo a decir que no"

La entrevista de Risto Mejide a Bárbara Rey en Viajando con Chester es uno de los momentos más esperados de esta semana que viene. Tras romper su silencio en Y ahora, Sonsoles y hablar amenamente con Bibiana Fernández en Vamos a llevarnos bien, la vedette ofrecerá sus declaraciones más personales en el programa de Cuatro. Tan esperado es el momento, que Viernes Deluxe no dudó en ofrecer un pequeño adelanto, que rápidamente comentaron los tertulianos.

Casi como una invitada más, el Deluxe mostró dos avances de la entrevista. Aunque antes mostraron un breve adelanto donde la vedette ya anuncia que la va a “contar todo”. Justo después, puede escucharse una pregunta directa por parte de Mejide: “¿En qué momento retomas tu relación con el Rey?” y puede verse que la también actriz no duda en responderle. “Al poco tiempo de separarme, de tener ya la sentencia, a mis hijos, todo. Cuando normalizo mi situación, se retoma”, comparte tajantemente.

“Me llamó en muchas ocasiones, pero en plan amistoso. [...] Mi marido nunca supo nada”, añadió. Por supuesto, los tertulianos no dudaron en comentar esas declaraciones, señalando que, por fin, el secreto a voces iba a dejar de serlo. “Ya era hora de que hablase. Seguro que Risto ha hecho un buen trabajo”, comentó en plató Paloma García-Pelayo, quien ha participado brevemente en la entrevista a la vedette.

El primero de ellos estuvo mostró a la también actriz hablando su relación con Ángel Cristo. Bárbara Rey le confesaba a Mejide que, a pesar de haber sufrido malos tratos por parte del domador, volvió a enamorarse de él.

“Yo me he vuelto a enamorar de mi marido y he llorado de felicidad. Y mira que es difícil, sabiendo todo lo que me hizo después, pero era tan bonito. Lo quería tanto. Se lo he dicho a mi hija, que me volví a enamorar de su padre, sabiendo todo lo que me hizo. Y ella se puso muy contenta y muy feliz, porque no recordaba un momento así”, señaló la vedette.

“He estado pensando mucho en por qué [ella habla] ahora. Es verdad que se vivía una época, y no hablo concretamente del emérito, en el que ser la amante del Rey era sinónimo de ser una mujer aprovechada, la mujer que [la sociedad] convertía en una prostituta. En esa época, Bárbara Rey que, es una mujer de todo menos tonta, sabía que tenía todas las de perder. Bárbara ha estado en mesas con periodistas contando esto y tenía la intención de que fuésemos nosotros los que nos pringásemos y ella no”, señaló María Patiño, exponiendo su teoría de por qué ahora sí se atreve a hablar.

“A nivel de imagen, lo tenía todo perdido. Desde muy pequeña, a mí me han contando que Bárbara Rey era la amante del Rey. Eso lo sabe todo el mundo, no es ninguna sorpresa. Ahora bien, ¿por qué ahora? Porque Corinna le ha convertido a ella en una señora. Porque Corinna ha vendido al Rey emérito y la gente considera que tenía que guardar silencio, porque, a cambio, recibió un dinero. Y ella, que es lista como nadie, sabe que, a nivel de imagen, Corinna le ha puesto a ella en un buen nivel”, justificó Patiño, recordando que, “por otra serie de eventos”, en referencia a la serie Cristo y Rey, había vuelto a primera línea.

Después, los tertulianos analizaron el segundo avance, donde la vedette volvió a hablar sobre su aventura con el exmonarca. “Esto de que se ha comentado de que nunca he estado en la Casa Real, es incierto. Nuestra primera entrevista, fue ahí y fueron varias ocasiones. Él me mandaba un coche”, comienza a relatar Rey a Mejide. Este le pregunta sobre cómo, inicialmente, se resistió a aceptar la invitación. “Me parecía [una propuesta] imposible. Pero, también tenía mucho miedo a decir que no, ya que había trabajado mucho y había tenido mucho éxito”, explicó, señalando así que temía represalias en su carrera profesional.

“Hay que destacar dos tiempos en esta historia entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. A un primer momento en el que se inicia la relación, que fue hace mucho, a finales de los 70 e inicios de los 80. Ella aún no se había casado. Ahí nace el romance. El rey Juan Carlos es grabado y esa es la famosa información que salió del famoso chalé de Aravaca. Ahí ella está en esa grabación. Lo clave, para mí, es cuando se separa de Ángel Cristo y retoma su relación con el monarca”, compartió Paloma García-Pelayo.

Será el martes 14 de febrero, justo coincidiendo con el Día de San Valentín, cuando se vea la entrevista completa en Viajando con Chester de Risto Mejide a Bárbara Rey, a las 22:45 horas en Cuatro.

