Belén Esteban revela en ‘Sábado Deluxe’ qué ocurrió en realidad en el funeral de Bernardo Pantoja

Belén Esteban no ha dudado en salir a defender a su amiga Anabel Pantoja tras la polémica que se ha vivido en el funeral de Bernardo Pantoja, su padre. La colaboradora de Sálvame ha querido aclarar qué sucedió realmente entre la concursante de Mediafest Night Fever y Junco, la esposa del progenitor fallecido. “Hemos sido injustos con ella”, declaraba rotundamente la de Paracuellos del Jarama en directo en Sábado Deluxe.

Belén fue una de las primeras de trasladarse hasta Sevilla para acompañar a la sobrina de Isabel Pantoja en estos duros momentos. La ganadora de la tercera edición de Gran Hermano VIP entró en directo a Sábado Deluxe tras verse las bochornosas imágenes del funeral del hermano de la tonadillera. La de Parecuellos también destacó que acompañó a Junco, la viuda, a quien tuvo la oportunidad de conocer.

“Yo entro para defender a mi amiga Anabel porque creo que ayer nuestro programa, Sálvame, fue injusto con ella”, comenzó a declarar por vía telefónica. “Hoy he pasado el día con Anabel y también he estado con Junco, que me parece una persona maravillosa, pero las personas que están alrededor de Junco son las que filtran información delicada, y además falsa, a los periodistas”, continuó.

[Anabel Pantoja, completamente destrozada tras la muerte de su padre Bernardo]

La tertuliana aprovechó también para explicar qué sucedió realmente entre Anabel Pantoja y Junco en el tanatorio. Un día antes, en Sálvame, José Antonio León relató que se produjo un enfrentamiento entre la hija y la viuda del fallecido y que la policía nacional estuvo a punto de intervenir. Esteban quiso dar su versión.

“Cuando ayer José Antonio León dice que Antonio Abad abre la sala hay que entender que Junco no sabe bien nuestro idioma y Anabel estaba sumida en la pena, Antonio lo que hizo fue ayudar a Anabel y a Junco”, comentó a explicar Belén, desmintiendo también que la viuda de Bernardo Pantoja se enterase de la muerte de su marido por televisión y destacando también que estuvo Isabel Pantoja presente cuando su hermano falleció.

“También quiero decir que cuando muere Bernardo, Junco estaba de la mano de Isabel Pantoja en el cabecero de la cama, no es verdad que Junco se enterase de la muerte de Bernardo por televisión, ella estaba en el momento de la muerte”, reveló, negando también que la hija y la viuda se peleasen, supuestamente, por una medalla del finado. “No es cierto”, exclamó.

La creadora de la marca Sabores de la Esteban también defendió que su amiga le dio su sitio a la esposa de su padre en el funeral. “He estado en el funeral y lo que se ha vivido es a Anabel con Junco y Merchi, una a cada lado, cuando han incinerado a Bernardo han sido Anabel y Junco las únicas que han estado allí presentes esperando las cenizas de su padre y de su marido, Anabel le ha dado a Junco su sitio”, zanjó.

Sigue los temas que te interesan