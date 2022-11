'Socialité' revela el elevado caché que cobran los artistas que participan en el Mundial de Qatar

A pesar de la polémica que hay alrededor del Mundial de Fútbol de Qatar, que ha provocado la espantada de varios artistas internacionales como Dua Lipa o Shakira, aquellos que sí han aceptado la invitación de la FIFA para actuar frente a los miles de asistentes al evento más importante del universo futbolero van a desembolsarse una importante cantidad de dinero, pues algunos cachés han llegado hasta los 450.000 euros.

Según ha revelado Socialité, que recogió una noticia publicada en Marca, esa será la cifra que obtendrá el grupo estadounidense Black Eyed Peas, que se llevarán 450.000 euros por su participación en el Mundial. Eso sí, según lo comentado por el programa de La Fábrica de la Tele, esas cifras son solo para conciertos privados, puesto que los recitales públicos, cuyo coste corre a cargo del gobierno catarí, tienen unos honorarios que, de momento, no se han hecho públicos, aunque se estima que sean cifras más altas.

Tras el caché de la banda formada por Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo, estarían los del colombiano Maluma, el estadounidense Jason Derulo y el español Omar Montes, quienes cobrarían 300.000 por actuación. Un poco por debajo estaría lo que ganaría el DJ Calvin Harris, que se desembolsará 290.000 euros por bolo. Las actuaciones están pensadas para turistas occidentales y también para fiestar organizadas por las Federaciones de cada país.

[La UE pide a España, Italia, Alemania y Francia que actúen contra la ‘rampante corrupción’ de la FIFA]

A pesar de ser un país donde no se respetan los derechos humanos, por ejemplo, con el sistema de discriminación que niega a las mujeres a tomar decisiones fundamentales sobre sus vidas y son obligadas a estar bajo la tutela de una figura masculina; donde la apostasía se considera un delito capital, donde la homosexualidad es ilegal y está condenada con penas de prisión, donde no existe la libertad de expresión y donde la Sharía se aplica a varios ámbitos de la vida social; estos artistas no han tenido problema en aceptar cantar en el Mundial.

“Estoy muy feliz de haber participado en esta canción del Mundial. Siempre soñé con una oportunidad como esta. Representar a la música latina en este tema junto a artistas increíbles que cantan en inglés y árabe me permite situar nuestra cultura en otra dimensión”, declaró Maluma tras presentar su tema Tukoh Taka.

Omar Montes se ha defendido, asegurando que él solo ha accedido a actuar porque ha sido la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) la que se lo pidió. “Voy porque me lo ha pedido mi país. Si me llamaran ellos [los cataríes], no iría, porque sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los hubiera mandado a la mierda”, declaró el cantante a Huffington Post “Que yo vaya o no vaya, no va a cambiar nada”, sentenció.

Junto con Dua Lipa y Shakira, otros artistas que han rechazado participar en el Mundial son Rod Stewart, J Balvin y Alicia Keys. Por el contrario, otros cantantes que también actuarán en Qatar son Robbie Williams, Nicki Minaj, Sean Paul y Myriam Fares.

