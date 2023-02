‘Sálvame’ censura en MiTele el duro enfrentamiento entre Cristina Porta y Marta Riesco

Este miércoles, la periodista Cristina Porta se trasladaba a la inauguración del cartel de las fiestas de San Isidro para cubrir la información para Sálvame. Su objetivo era hablar en directo con personas famosas como la exconcursante de Pesadilla en El Paraíso Gloria Camila Ortega o Victoria Federica, pero otra compañera de la misma cadena, Marta Riesco, que hacía lo propio para Fiesta, ha entorpecido su trabajo.

José Ortega Cano y su hija Gloria Camila fueron los primeros en llegar, y Cristina intentó conseguir unas palabras de ellos tras la última exclusiva de Ana María Aldón, la ya exmujer del torero. Pero no fue posible conseguirlas, según explicó Cristina Porta.

“Marta Riesco está aquí también y hay muy buen rollo entre ellas. Lleva una foto de Ortega Cano con Ana María Aldón”, explicaba Porta. “Ya os digo que la tengo al lado”, insistía. Entonces el programa le proponía que le preguntase a Marta por la portada de la revista Lecturas, en la que su novio, Antonio David Flores, afirma que Olga Moreno le fue infiel. “Se lo he preguntado y se ha cambiado de sitio”, respondía la reportera.

Marta Riesco, entonces, se acercó a los medios de comunicación para acaparar su atención, lo que hizo que Cristina le llamase la atención. “Marta, tú estás en el fin de semana y yo estoy en el directo”, le decía en vano. Finalmente, ni Ortega Cano ni Gloria Camila se paraban a hablar con Sálvame. “Es un poquito complicado al lado de Marta Riesco. Es una maleducada”, se quejaba la que fuese concursante de Secret Story. En el plató, todos se ponían del lado de porta. “Estamos en la misma cadena, y todo el mundo sabe que en un photocall tiene preferencia el directo si eres buena compañera. Y encima fastidiándola”, decía Lydia Lozano.

Cristina Porta también contó a sus compañeros en plató que Ortega Cano no se habría parado porque no le llamó “maestro”. Entonces Marta Riesco se acercó de malas formas a la de Sálvame y la interrumpió en directo. “Marta estoy trabajando, eres muy mala profesional y muy mala compañera”, le reprochó Porta a la de Fiesta. Marta atacó entonces a Cristina por trabajar en Sálvame: “Desde luego la profesionalidad brilla por su ausencia, si trabajas en un programa que ha hecho lo que ha hecho”. Porta le respondía que lo que ha hecho es mucha audiencia, y que estaban en un evento en el que no era la protagonista. Eso hizo a Marta estallar de nuevo, y llegó a nombrar al nuevo presidente de Mediaset España, Borja Prado. “Marta, no estás bien. Te lo digo, cálmate. Vas de feliz en tus redes sociales y veo que no lo estás demasiado”, le decía Porta. Un conflicto que cortaron de raíz desde el plató y cambiaron a otro tema.

En las redes sociales, Marta Riesco siguió despachándose contra Porta y Sálvame en general. En uno de sus stories de Instagram grabó a Cristina a la vez que exclamaba: “Pido a la directiva nueva de Sálvame que esto se controle. La única señora que es un circo es esta señora, que ha entrado en sus realities y sus cosas. Que hablen de la Operación Deluxe, de la demanda que ha ganado mi pareja, de todo eso, pero que yo no les he pedido nada, solo seguir trabajando”.

La situación ha sido bastante tensa y larga, pues empezó en Sálvame Naranja y se estiró hasta la versión Naranja Plus. Sin embargo, Mediaset ha decidido eliminar el conflicto de su archivo. Así, no está disponible dentro de MiTele Plus, ni hacen referencia a él en su página web. Solo se puede ver momentos del enfrentamiento a través de las redes sociales, pues algunos usuarios grabaron el desencuentro.

