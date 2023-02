Inés Hernand: "Imagino que me han elegido para presentar el Benidorm Fest por el cuadro que soy"

El Benidorm Fest 2023 ya ha comenzado y las ganas de conocer al nuevo representante de Eurovisión de nuestro país no paran de crecer. El festival se ha convertido en todo un fenómeno social, un evento que se presenta como una de las citas más importantes del año. Y parece que el éxito de la pasada edición no es solo responsabilidad de artistas que se presentaron, sino que también es por una de sus presentadoras, Inés Hernand, que este año se ha vuelto a subir al estadio Palau l'Illa Benidorm para conducir las galas.

Es una de las creadoras de contenido con más impacto en nuestro país, y solo en sus redes sociales acumula casi medio millón de seguidores. Conocida en RTVE por presentar Gen Playz, en RTVE Play, sus reflexiones y vídeos en redes no dejan indiferente a nadie. Por ello, desde la cadena pública han visto de nuevo en ella a la perfecta presentadora del espectáculo musical del año.

"Estoy muy contenta de que hayan querido contar conmigo para formar parte de esto. La verdad es que me imagino que es por el cuadro de comedor que soy, pero para mí es una gran oportunidad profesional. Es la hostia, no vamos a negar eso", asegura a BLUPER. "El año pasado me lo pasé increíble, conocí a mucha gente, es una oportunidad única".

Confiesa ser una seguidora de Eurovisión desde hace muchos años, y asegura sentirse "muy agradecida" por poder vivir el festival de una forma diferente desde que participa activamente en el Benidorm Fest.

A diferencia del pasado año, Inés ha podido tener más relación con los artistas que se han presentado. "Es muy positivo que haya podido pasar tiempo con ellos, conocerles más. El año pasado se hizo todo de una forma más atropellada".

La Pink Room, lugar donde se sitúan los artistas después de actuar, es el lugar donde Inés tiene más contacto con los artistas y el humor y el toque irónico de la presentadora es clave para la diversión del público. "¿Para qué nos vamos a engañar? Esto es el Benidorm Fest, estamos hablando de una cosa donde gusta mucho la performance, el drag y todas estas cosas que se están haciendo".

Además, se ha convertido en una de las caras visibles del festival, algo que le genera ligera presión. "Esto es una oportunidad excelente y lo único que tengo que hacer es relajarme, disfrutarlo y aprender también. Es también muy importante cuando tienes el terror a la escasez, a volver a tus precariedades. Siempre tienes como un poco de pavor a cagarla, de liarla. Entonces hay que confiar en que el trabajo que se está haciendo nos va a llevar a un bueno, a un buen destino", apunta la 'influencer'.

Sobre el escenario de la ciudad alicantina comparte espacio con sus dos compañeros, Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez, que debutan este año. "Lo importante es que también tengamos buena sintonía entre los compañeros para ser generoso, no pisarte, dar el espacio que merece el otro. Y eso es súper importante de cara a trabajar con compañeros que a lo mejor se piensa o se da por hecho y no es muy habitual".

El directo es impredecible y, como confiesa Hernand, hay que "pulir muchas cosas, porque al final estás en la cadena pública", sobre todo la pasada edición, y es que les daban el guion dos horas antes de la emisión. Asegura que le encanta implicarse en todos los aspectos de la gala, desde el guion a los tiros de cámara. "Formo parte de ello y al final la cara que se ve ahí es la mía, la de Mónica y la de Rodrigo. Entonces es importante estar en todo el proceso para entender que se está viendo desde casa".

La cómica está agradecida a RTVE por la oportunidad, pero también se siente más vinculada a la parte digital, RTVE Play. "Alberto Fernández (director de la plataforma) es el que me ha dado el espacio, todas las oportunidades", pero ante la pregunta de BLUPER también confiesa "querer" a la otra parte de la Corporación. "Han querido contar conmigo para el Benidorm Fest y ojalá cuenten conmigo para otras muchas cosas, pero yo tengo que decir que también soy selectiva".

