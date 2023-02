El gran regreso de Liberto López de la Franca: los dos innovadores programas que prepara en radio y televisión

El humanista y académico Liberto López de la Franca y Gallego está especialmente ilusionado a nivel profesional. Una felicidad y plenitud que se le nota nada más hablar con él. No es para menos: en este año 2023 se producirá su gran regreso al mundo de la comunicación, a las ondas y la televisión.

Amén del libro autobiográfico que está escribiendo, BLUPER ha podido conocer en exclusiva que Liberto prepara y ultima su desembarco en dos proyectos en forma de programas que se convertirán en realidad en los próximos meses: un programa de televisión y otro de radio.

Cabe destacar que fue en enero de 2012, hace ya 11 años, cuando este carismático personaje decidió, libre y voluntariamente, apartarse de la televisión. En aquel entonces, emprendió una guerra sin cuartel contra Paolo Vasile -ex consejero delegado de Mediaset España-, la productora La fábrica de la Tele, Telecinco y, muy especialmente, contra Kiko Hernández (46 años).

[Liberto López de la Franca escribe sus memorias: de Kiko Hernández al suceso paranormal de Carlos Marín]

Liberto López de la Franca en una imagen cedida a BLUPER.

Con éste último, aún hoy libra un contencioso en los tribunales por "presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen". Pero más allá de este bélico asunto, Liberto tiene dos importantes y poderosas razones para celebrar. En lo que respecta al programa de televisión, este medio ha podido conocer, y contrastar con el propio académico y exconcursante de Acorralados, que será un espacio de debate y entrevistas en profundidad.

Eso sí, si bien hasta la fecha se desconoce el nombre del programa, su estructura y dónde se emitirá -detalles que se guardan con celo hasta el anuncio oficial-, se matiza que no versará sobre el mundo de los realities ni la "telebasura", como lo define el que un día fuera jefe de la casa del infante de España Leandro Alfonso de Borbón Ruiz Austria. Esas temáticas las conoce muy bien Liberto, y hoy sostiene que nunca más las trabajará.

En otro orden de cosas, en lo tocante al espacio de radio que presentará Liberto López de la Franca este medio está en disposición de anunciar que se tratará de un espacio serio, riguroso, cercano y de debate. Tendrá una duración de una hora, en cada emisión se abordará una temática diferente y contará con colaboradores ilustres. Sostiene Liberto que en las próximas semanas se desvelarán, oficialmente, todos los detalles de ambos programas.

Estos dos proyectos se suman a las revolucionarias memorias en las que Liberto está trabajando con denuedo. Una suerte de catarsis literaria a través de la cual el académico ajusta cuentas consigo mismo, pero también con los demás. Con su vida personal e institucional, y también con todas las personalidades que ha conocido a lo largo de su trepidante existencia.

"Yo he vivido muchas cosas y ahora ya no me atan ciertas circunstancias, profesionales, familiares, sentimentales. Ahora es el momento. Llegó el momento de que yo cuente, y no de forma ambigua. Como respaldo, tengo una biblioteca muy amplia y he leído, si no todas, casi todas las biografías que se han publicado. No solamente de Reyes, también de personajes. Desde tiranos hasta hombres con una entidad gloriosa", explicó el también historiador a EL ESPAÑOL.

En ese libro que condensará su vasta vida "habrá muchas fotografías, pasando por mi infancia, que fue muy feliz. Pasando, también, por la exclusiva dedicación que yo hice con mis padres. A los que he amado y les he cerrado los ojos a los dos. Pasando por todas las personalidades que he conocido y con las que he vivido tantas cosas".

Y remacha: "Más que memorias, son vivencias. Quiero dejar claro que yo con mi salida del mundo mediático no he perdido, más bien ha sido un trampolín para subir más arriba. Yo me detuve en mi vida, hubo un momento de depuración interior y exterior".

Archivado en Kiko Hernández, Presentadores, Programas de televisión, Radio, Telecinco

Sigue los temas que te interesan