Las lágrimas de Twin Melody y Aritz por el odio que han recibido en redes: "Lo hemos pasado muy mal"

La primera semifinal del Benidorm Fest 2023 ya tiene sus cuatro primeros clasificados; Agoney, Fusa Nocta, Megara y Alice Wonder. En esta primera competición se enfrentaron un total de nueve artistas, y en la mañana de este miércoles 1 de febrero, RTVE ha dado voz a aquellos que no han conseguido llegar a la final, Twin Melody, Aritz, Sofía Martín, Meler y Sharonne.

Este encuentro con la prensa, donde han compartido sus impresiones del espectáculo de la pasada noche, ha terminado en un mar de lágrimas. Las Twin Melody y Aritz no han dudado en denunciar los comentarios de odio que han estado recibiendo durante su paso por el Benidorm Fest.

Preguntados sobre cómo llevan el hate en redes, Aritz ha sido el primero en confesar cómo lo ha pasado. "Lo he vivido mal, no soy una persona que haya tenido nunca puesto el foco en lo que decía, como bailarín siempre ha sido más fácil decir mi opinión y que no me afectase", comentaba.

[Agoney, principal favorito a ganar el Benidorm Fest: pasan también Megara, Fusa Nocta y Alice Wonder]

En ese momento, las Twin Melody han pedido el turno de palabra y se han mostrado muy dolidas por todos los comentarios recibidos. "A nosotras también nos han echado muchísimo hate y no es fácil", a lo que añadían que siempre es bueno tener personas que construyen.

Tras estas palabras, las mellizas Paula y Aitana no han podido contener las lágrimas y se han derrumbado ante los medios de comunicación allí presentes. Un sentimiento del que Artiz se ha contagiado, y es que el cantante tampoco ha podido contener el llanto. Por ello, tanto las Twin Melody y Aritz se han fundido en un abrazo mientras sonaba el aplauso de la prensa, y es que la presión recibida en las últimas semanas ha terminado por salir a la luz.

Twin Melody (@twin_melody): "Por la salud mental de los siguientes concursantes del #BenidormFest, agradeceríamos como concursantes que se diera espacio a personas que apoyan y no destruyen a la gente"#BenidormFest2023 https://t.co/xTG0XXL5px pic.twitter.com/bPxMCHbP10 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023

Fue la pasada noche cuando Mónica Naranjo, presentadora de la primera semifinal del festival pidió expresamente "respeto" hacia todos los participantes, tanto en el estadio como "en redes", sobre todo después de lo ocurrido con Chanel la pasada edición del Benidorm Fest.

Archivado en Benidorm Fest, Televisión

Sigue los temas que te interesan