El delicado momento de Angy: "Hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso"

Este pasado martes, 31 de enero de 2023, la cantante y actriz Angy Fernández ha realizado una de sus confesiones más duras y valientes: a través de sus redes sociales, la intérprete ha reconocido no tener trabajo. En concreto, Angy ha manifestado, con dolor, llevar "meses sin hacer un casting". Una sequía laboral que la pone "triste".

La que fuera finalista de la primera edición de Factor X no ha dudado en poner el foco en la parte menos agradable y amable de su profesión: cuando el teléfono deja de sonar y las ofertas profesionales desaparecen.

"No quiero hablar desde la desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso. Una profesión difícil", ha comenzado su post, pero reponerse rápidamente y buscar una solución: "Ya estoy reinventándome, tranquis. Esperar en casa a que suene el teléfono no es una opción".

Y ha añadido, en un mensaje que, a las horas, ha eliminado de su Twitter: "Alguien me dirá que me busque otra profesión y que no me queje. Pues bueno, la verdad es que no me quiero rendir. He estado años sin sacar una canción porque quería que se me considerara actriz. He ido manteniéndome, teatro, capitulares, alguna serie… Pero negando mi voz. Negando lo que me nace hacer. En el teatro musical podía hacerlo todo. Puedo hacerlo todo, y me encanta ese camino. Ojalá se valorara más aquí…".

Tras borrar de su muro de Twitter estos mensajes, este miércoles, 1 de febrero, Angy ha matizado sus palabras: "No sé muy bien por qué escribo a veces lo que escribo, por qué soy tan transparente. No me quiero meter en polémicas, ni dar pena, sólo contar mi realidad y la de muchas personas. Igual pensaba que escribiendo eso me llamarían para un casting. No lo sé muy bien".

En esa línea, la mítica actriz de Física o Química reflexiona: "Se critica el cine español y la gente parece que no se da cuenta de lo que cuesta sacar una historia adelante y la de familias que comen gracias a eso… Y luego, la de personas que están esperando a recibir una oportunidad. (...) Puedes gustarle al director, pero no a la cadena o al productor. Es una lotería. Es tener talento y SUERTE. Yo siento que tengo suerte -no toda la que me gustaría-, pero siempre queremos más. Cierto que ahora no tengo trabajo, pero sí voy a sacar mi single junto con un vídeoclip".

Se acuerda especialmente Angy de una compañera de profesión, Candela Peña: "Recuerdo cuando mi admirada Candela Peña pidió trabajo al recibir el Goya. A mí me pareció bien. Se la criticó. Usó su momento y su voz para decir cómo estaba su situación. Cualquier trabajo cuesta, pero este es uno de los que tu valor lo deciden otros. Muchos otros".

Y remacha su explicación: "A lo que voy, que no estoy desesperada, sólo amo mi profesión y quiero poder cantar y actuar y tener oportunidades como mis compañerxs. Las he tenido. Muchas, y qué pena que a veces no fuera consciente. Ojalá nos pueda ver a todxs en los castings".

Angy Fernández es una artista que ha crecido delante de las cámaras. Nace en Madrid en 1990, y en 2006 participa en la primera edición de Factor X, entonces emitido en Cuatro. Con sólo 16 años fue una de las grandes favoritas de la edición.

Muchos daban por segura su victoria; sin embargo, finalmente la ganadora fue su compañera de equipo María Villalón. En 2008 edita su primer álbum, llamado igual que ella, y ese mismo año debuta como actriz en la serie Física o química. En 2011 se suma a la primera edición de Tu cara me suena, y allí se consagra como estrella.

En 2013 edita su segundo disco, Drama Queen, y concursa en Splash! Famosos al agua, un programa de Antena 3 en el que varios famosos tenían que saltar de un trampolín.

Un año después, en 2014, continúa su aventura televisiva en Telecinco, como jurado del programa Pequeños Gigantes, y en Cuatro fue colaboradora de Todo va bien. En 2015 amplía su currículo debutando como presentadora en Comedy Central.

Angy Fernández vuelve en 2016 a concursar en un talent show, Levántate All Stars de Telecinco junto a su hermana Irene. Desde entonces no ha parado, ni como actriz, ni como cantante.

Ha trabajado mucho en el musical La Llamada, de Javier Calvo y Javier Ambrossi en el papel protagonista de Susana Romero, ha participado en las series Bajo la red y Amar es para siempre, y a finales de 2020 estrenó Física o Química: El reencuentro. Su serie más reciente es Pequeñas coincidencias, de Amazon Prime Video.

