Rocío Flores reaparece en televisión con una entrevista con Marta Riesco y con mensaje a Olga Moreno

Seis meses después de su salida de El Programa de Ana Rosa, Rocío Flores regresaba este sábado a la televisión de la mano de otro programa de la misma productora Unicorn Content, Fiesta. La joven, que apareció con un gran cambio físico, contestó en todo momento a las preguntas de la novia de su padre y de Emma García.

"No me han echado de televisión. Ahora me toca ir despacio y pensar en mí, estar tranquila", dijo la nieta de Rocío Jurado cuando le preguntaron a qué se debía su ausencia en televisión. "He estado de vacaciones y trabajando en redes sociales".

Flores también anunció que está estudiando e intentando sacar un proyecto para 2023. "No puedo decir nada porque es una idea y que para que salgan bien, no hay que contárselo a nadie", comentó.

Respecto a su relación actual con Riesco, la joven dijo que ha necesitado un tiempo "para asimilar ciertas cosas". "Ahora te tengo cariño. Todo es un proceso, siempre lo digo. El tiempo pasa y vamos asimilando las cosas".

Pero está su relación con Olga Moreno. "Olga es una persona muy importante en mi vida. Como en todas las familias, las relaciones pasan por baches y altibajos. Como ya se encargó ella de decir, no es el mejor momento".

En cuanto a su exrepresentante, Agustín Etienne, actual pareja de Moreno, Rocío quiso dejar claro que "hay otros muchos temas" que ha afectado a su relación, más allá de su noviazgo con la exmujer de su padre.

En lo que respecta a su madre y el documental En el nombre de Rocío, la joven comentó al periodista Aurelio Manzano que necesita estar tranquila y al margen. "Lo he vivido mal como cualquier hija lo llevaría. Ahora sí te digo que todo con mucha calma y con mucho tiempo. Voy a pensar en mí".

