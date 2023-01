Belén López: "Siguen muriendo mujeres y es algo que no se puede obviar. Hay que estar ahí"

Puede que la mayoría conozca a Belén López por su faceta como actriz o por su especial canto a la igualdad Mil Mujeres, pero la realidad es que esta sevillana ha vuelto a conquistar al público con su nuevo lanzamiento musical; Sillita de Oro.

La intérprete confiesa estar "feliz" en esta nueva etapa, y asegura no poder parar de componer porque las "palabras" vienen solas, sobre todo por su necesidad de "expresar" todo lo que siente. Quizás por eso no duda en afirmar que no sabe con qué disciplina quedarse de todas las que practica.

Servir y Proteger, Ana y los 7, Amar es para siempre o Mar de Plástico son solo algunos de los proyectos audiovisuales en los que Belén ha participado. Volcada con la lucha de las mujeres, la cantante usa sus redes sociales para difundir el mensaje de la igualdad. Belén López habla con BLUPER sobre sus nuevos proyectos y su carrera profesional.

[Belén López: "MasterChef Celebrity es como la vida, tienes el cielo y el infierno en un segundo"]

¿Cómo está siendo la acogida de Sillita de Oro?

Estoy muy, muy contenta. Están diciendo cosas muy bonitas a nivel musical y para mí eso es muy importante, porque se me conoce más como actriz, pero yo no he parado de componer desde pequeña y la música forma parte de mi vida. Entonces estoy muy contenta de poder expresarme en todas mis vertientes y en todas las disciplinas para las cuales me he formado.

Mil Mujeres ha sido un proyecto también muy aplaudido, en el que además te acompañarán otros rostros muy conocidos, ¿no?

Sí, tuve la suerte de contar con profesionales muy grandes para el vídeo de Mil Mujeres. Me dicen la casita del arte, que empezamos a hacer una cosa y empiezan a llegar amigos y se van metiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén López (@belenlopezactriz)

¿Crees que las acciones que visibilizan la lucha de las mujeres son más necesarias que nunca?

Han sido necesarias siempre y lo seguirán siendo porque siguen muriendo mujeres. No se puede obviar, hay que estar ahí. Muchas veces me sorprendo de las cosas que salen, porque yo soy una mera transmisora. Yo me expreso a través de mis personajes y a través de la música. Cuando lo hago por la música y compongo aparecen situaciones y me vienen palabras, sobre todo porque tengo una necesidad de expresar esto. Por esto es tan bonito cuando las canciones dejan de ser tuyas y pasan a ser de los demás. Es algo que tengo que seguir haciendo, y estoy muy agradecida. Y al final se trata de contagiar alegría en estos momentos tan difíciles, que tenemos que seguir luchando por todo y para todo. El centro del triángulo son esas Mil mujeres, que al final es lo que hace que yo me exprese de las distintas maneras y que parezca que todas esas caras.

¿Crees que el mundo de la cultura y el mundo de la interpretación es un importante altavoz para las mujeres?

Para todos. Por supuesto, yo no me puedo imaginar que no pudiera explicar libremente lo que quiero. Tenemos que apoyarlo y que fomentarlo. Hay que fomentar la cultura en sí, yo tuve la suerte de formarme en el Centro Andaluz de Teatro, que dependía de cultura. Es muy necesaria para todo, sin eso no tenemos nada. Yo he hecho más cosas de actriz, pero no puedo mostrarme solo en una disciplina, yo enseño a través de todas. Y por supuesto que hay que reivindicar. Yo reivindico el amor ante todo, porque con el amor el miedo desaparece, si quieres el amor para el otro y para ti al final no va a haber conflicto. Es una utopía, seguramente, pero yo lo tengo que expresar a través de mí y por supuesto de las mujeres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén López (@belenlopezactriz)

Participaste en MasterChef Celebrity, ¿cómo recuerdas tu paso por el programa? ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Patricia Conde?

He visto esta edición, pero el último episodio no lo he visto. Yo te puedo hablar de mi experiencia en MasterChef y es un talent maravilloso que a mí solo me queda agradecerle que me regalara el arte culinario. Si me expreso con todas estas caras que te decía antes, con la cocina también. Ha sido uno de los trabajos más grandes de investigación que he hecho. Solo puedo agradecer a la productora, al programa, a los jueces y a mis compañeros. Evidentemente, es un talent muy exigente y depende cómo lo quieras vivir; o lo sufres o lo disfrutas. Es un es un talent que es una sorpresa continua, no sabes a qué te enfrentas, no sabes qué tienes que cocinar, no sabes nada. Y además de un talent, también es un programa de entretenimiento.

Sigue los temas que te interesan