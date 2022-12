Rosa Benito y Chayo Mohedano cargan contra Rocío Carrasco semanas después de la docuserie

En el nombre de Rocío, la docuserie en la que Rocío Carrasco desenmascaraba a gran parte de su familia materna, finalizaba el pasado 14 de noviembre en Telecinco tras dos meses en antena y doce capítulos emitidos. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, Rosa Benito y Chayo Mohedano aprovechan cada oportunidad para cargar contra la hija de Rocío Jurado.

Así, este pasado fin de semana, después de que una usuaria de Twitter criticara a Mohedano el haber subido una foto a redes sociales mostrando la cara de sus hijos, la cantante no dudaba en atacar a su prima.

"Te falta un hervor no... un cocido entero. Deja a tus hijos ser felices y de exponerlos que ya sabemos que lo haces por hacer mal a tu prima que apoyas a #ADMALTRATADOR. Si te lo curraras no ejercerías VV (Violencia vicaria) todos los días. Por eso te conocerán tus hijos un día", escribía dicha usuaria.

[Los 'coqueteos' de Chayo Mohedano con los youtubers defensores de Antonio David]

"¿Violencia? Violencia la tuya. Demuestras que no tienes ni idea. ¿Quién iba de testigo nombrada por mi prima? ¿Tú? No, señora, ¡YO! Vosotros sois los que atacáis con mis hijos porque ella no tiene a los suyos. En ese tema hice lo que pude, ahora déjame vivir mi vida y si no te gusta vive la tuya", respondía Mohedano.

Y continúa. "El docu empieza hablando de mí diciendo que se lleva bien conmigo y que quiere a mis hijos y valora mi tesón. Cuando empiezo a escuchar historias lejos de la realidad, se lo digo a ella y ya todo cambia y estas fucsias creen lo increíble. Yo la he querido mucho y a sus hijos también".

"¿Que me he portado mal con ella? ¿Por qué? ¿Por qué crees que dice que me he portado mal con ella? Aún sigo esperando que de los motivos. Sin embargo, yo sí puedo decir que ella se ha portado mal conmigo y con toda la familia y a las pruebas me remito", le contesta a otra usuaria.

Es en este momento en el que entra en la conversación Rosa Benito para defender a su hija. "La historia que hemos vivido nadie la puede cambiar, aunque algunos se empeñen".

