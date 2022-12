Florentino Fernández también se moja en la polémica de Pablo Motos

La polémica de Pablo Motos ya está dando sus últimos coletazos. No obstante, casi dos semanas después de que un ataque del presentador a Irene Montero por una campaña del Ministerio de Igualdad en la que se sintió aludido desatara una lluvia de críticas, algunos amigos del valenciano han querido salir a defenderle.

Uno de ellos ha sido Florentino Fernández, quien ha trabajado en varias ocasiones para Motos en el pasado. Lo ha hecho en el podcast de la Cadena SER, Transmite la SER, de Juan Carlos Ortega, donde ha acudido a promocionar el estreno de A todo tren 2.

Allí, preguntado por el presentador, Fernández ha dicho que "El Hormiguero es un sitio al que hay que irse a divertirse. Creo que se están pasando mogollón con Pablo. Pero las figuras públicas es lo que tenemos".

[Rayden ataca a Pablo Motos durante un concierto al cambiar la letra de una canción]

Y se ha puesto como ejemplo. "A mí me pasó también en Twitter, que dije una cosa que el periódico El Mundo tituló de otra manera, pero si te lees toda la entrevista te das cuenta de que el titular es erróneo, pero nadie se la leía. Tuve que adjuntar la parte final para que se entendiera lo que quería decir, pero ni caso. Y a Pablo Motos le ha pasado a lo bestia".

"Todos vamos evolucionando y vamos frenando nuestra lengua, que estaba en otro contexto hace diez o quince años. Creo que algunos sacan una cosa, un fragmento, y entienden lo que quieren entender, también porque hay un negocio detrás de los clics en las webs", ha continuado explicando.

En este punto, Ortega ha querido dar la cara por Motos. "Que alguien que ha sido vicepresidente del Gobierno le diga a Pablo Motos que es un cuñado cuando no hay nada más cuñado que llamar a alguien cuñado. Y que se haga bromas con que Pablo Motos necesita zancos, qué poco nivel. Cuando llamamos malo a alguien muchas veces es para dejar claro que somos muy buenos nosotros. A este paso no me extrañaría que cualquier día cogieran a Pablo Motos, lo atasen a una cuerda tirada por un caballo y lo arrastraran por Texas".

Sigue los temas que te interesan