Los 'coqueteos' de Chayo Mohedano con los youtubers defensores de Antonio David

Chayo Mohedano siempre ha jugado al despiste con su relación con su prima Rocío Carrasco. Y más tras la emisión del documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. De hecho, hace unos meses ponía un tuit en el que afirmaba haberse puesto en contacto con ella para mandarle un tuit en el que le decían que Rocío Carrasco canta mejor que ella.

Sin embargo, la hija de Rocío Jurado le lanzaba una crítica semanas antes en la emisión de Montealto. "Ahora, directamente no la escribiría y no pondría nada de lo que pone ahí. Ahora se lleva otra cosa. Antes lo que tocaba era eso, ahora toca otra cosa... Yo no soy de una manera en un momento dado y luego de otra, en este momento no le felicitaría no sería oportuno".

Y es que lo que toca ahora en la vida de Mohedano, en la particular guerra que vive junto a su marido Andrés Fernández contra las distintas productoras del universo Mediaset España (La Fábrica de la Tele, Cuarzo, Mandarina), es apoyarse en los amigos youtubers de Antonio David Flores.

Solo hay que seguir los pasos de la hija de Rosa Benito y su marido durante los últimos días para tener constancia de ello. Y es que el pasado domingo, Fernández rompía su silencio concediendo una entrevista al youtuber Javi Oliveira, habitual defensor del exmarido de Rocío Carrasco.

Allí contaba que quería transmitir un mensaje de positividad. "Por fin, después de tantos años, llega este juicio. La Justicia es lenta, pero llega. Acabarán en la cárcel, que es donde tienen que estar este tipo de personas. Van a salir condenados", comentó el yerno de Rosa Benito.

Sin embargo, el día del juicio llegaba y, según contaba su mujer en redes sociales, llegaron a un acuerdo con las productoras donde habían pedido perdón "y reconocen los hechos. Ahí estaban sentados todos esta mañana ante la jueza. Ya hablaré más adelante".

No obstante, cuando este medio se ponía en contacto tanto con Mohedano como con su despacho, declinaban hacer declaraciones sobre este supuesto acuerdo. Sus palabras en redes sociales auguran que hablará más adelante en alguna revista, siempre previo pago.

No ocurría así con el youtuber JuanjoVlog, otro de los más firmes defensores de Antonio David, a quien mandaba un mensaje de voz. "Tienes todo nuestro apoyo. Te queremos. Das voz a quien lo necesita y, sobre todo, dejas muy claras todos los asuntos que esta gente ha intentado manchar con mentiras".

A todo ello se suma, además, el hecho de que el primero en hablar de un supuesto "acuerdo millonario" en el juicio de Fernández y Mohedano contra estas productoras también fue Javi Oliveira. "Algunos directores estaban llorando", se animaba a decir el youtuber. "No os puedo decir la cuantía económica".

Acto seguido, sin ningún tipo de verificación, decenas de medios se lanzaron a publicar que el matrimonio había conseguido llegar a un "acuerdo millonario" con La Fábrica de la Tele. La única fuente era TeleSalseo, el canal de YouTube de Oliveira. Mientras, Mohedano seguía guardando silencio. Había conseguido imponer su relato.

Una productora que les aleja

A Chayo y Rocío les aleja ahora una productora: La Fábrica de la Tele. Y es que mientras la hija de Rocío Jurado ha grabado con ellos las docuseries Rocío. Contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío, su prima lleva años inmersa en una guerra contra ellos.

Esta guerra, que no sólo le enfrenta a La Fábrica de la Tele, sino también a Cuarzo Producciones y Mandarina Producciones, comenzó en 2013 porque varios programas de Telecinco (Sálvame, Enemigos íntimos, Qué tiempo tan feliz) habían emitido dos años antes la fotografía de la ficha policial de su marido.

Aquello hizo que la cantante y sus padres, Amador Mohedano y Rosa Benito, perdieran su trabajo en Mediaset España y fueran fulminantemente despedidos de sus respectivas colaboraciones televisivas en Mujeres y hombres y viceversa y Sálvame. También que durante todo un verano desde Sálvame se estuvieran burlando de la gira musical de Rosa y Chayo.

Tiempo después, Benito era recuperada por Telecinco como colaboradora de Sálvame y para gastar su última bala en televisión: GH VIP 4. Sin embargo, tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, donde decepcionó a la audiencia y a los directivos de la cadena por su comportamiento apático, el programa de La Fábrica de la Tele decidió volver a prescindir de los servicios de Rosa de manera definitiva.

La cuñada de Rocío Jurado explicó entonces que su salida de la productora fue debido a que le ofrecieron un contrato que consideró abusivo. No ocurrió con Unicorn Content y Bulldog, que la ficharon como colaboradora para Ya es mediodía y Supervivientes, respectivamente.

