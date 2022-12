Leticia Sabater: "Las mujeres se tienen que depilar porque no vas a ir como un mono por la vida"

Hay quien dice que la Navidad no empieza hasta que Mariah Carey entona su All I Want for Christmas Is You, pero parece que la realidad está cambiando y ahora es Leticia Sabater la que da el pistoletazo de salida a las Fiestas más especiales del año con sus icónicos y polémicos villancicos.

Papa Noël lléname el tanke es el último lanzamiento de Leticia, un villancico que pretende "divertir y hacer reír" a todo el que lo vea, además la protagonista desvela que es una canción que "tiene crítica social". Y aunque reconoce que "Mariah Carey tiene mejor voz", afirma que ella "entretiene mejor" al público.

Asegura que le gusta que la gente opine de sus vídeos y "que le saquen punta a todo". Llena de alegría y de ganas, Leticia habla con BLUPER sobre sus nuevos proyectos y su carrera televisiva.

Papa Nöel lléname el tanke, tu último videoclip, acumula más de 400.000 reproducciones en Youtube. ¿Cómo llevas la repercusión de tus vídeos?

Me hace mucha ilusión. Me doy cuenta de que Navidad tras Navidad la gente espera el villancico que marca ya el comienzo de las Fiestas, y a mí me encanta. Siempre tengo a todo el mundo esperando a que lo saque, tanto seguidores como detractores. Me encanta que la gente opine tanto para bien como para mal. Lo más importante para una artista es que la gente pierda cinco minutos de su tiempo en ver algo que le puede hacer reír, le puede hacer llorar o le puede indignar, pero desde luego no pasa inadvertido (risa).

¿Cómo te tomas las críticas hacia tus videoclips? ¿Tú cómo te ves en ellos?

En este me veo más guapa que nunca. Estoy muy contenta y bueno, cada uno puede opinar lo que crea, pero mis vídeos están muy currados. De hecho, están bastante más que el 75% del resto de los videoclips, porque yo veo los de otras personas y alquilan un local y solo cantan ahí de pie durante toda la canción. Nosotros tenemos que mirar muchos efectos, además de grabar en varias localizaciones, te aseguro que nuestro videoclip tarda en hacerse mucho más que cualquier otro. La edición es lo que más tarda.

Dices que Mariah Carey hace villancicos para lucirse y tú para divertir

Lo más fácil es hacer un villancico para lucirte porque es muy sencillo. Creo que a nivel de talento tiene mejor voz Mariah Carey, pero la capacidad de entretener y divertir que tengo yo no la tiene Mariah Carey. Al final, son muy importantes otras cosas no solo la voz. En esta carrera no es suficiente tener solo una buena voz, yo soy una artista en entretener y divertir. Además, yo saco cada Navidad un videoclip, pero Mariah Carey lleva sin sacar un videoclip como 30 o 40 años. Mis vídeos los hago para que se hagan memes, para que se rían, para que se burlen, para que se lo pasen bien, para que le saquen punta a todo.

Entrevista a Leticia Sabater Laura Mateo

Estás centrada en el mundo de la música, pero son muchos los que te recuerdan por tu etapa televisiva en los años 90, donde fuiste presentadora de varios programas. ¿Cómo recuerdas ahora esa etapa?

La recuerdo maravillosa. Fue una época en la que pude conocer bien el mundo infantil, que me encanta, la recuerdo como un momento fantástico. Yo no me lo esperaba, porque yo siempre había querido ser algo parecido a Raffaella Carrà; una showoman para mayores. Sin embargo, acabé siendo una presentadora para niños, pero la recuerdo como una etapa maravillosa y de esa etapa hay mucha gente que ahora baila mis canciones y que empezaron viendo Mucha marcha. La carrera de una artista es muy larga, yo nunca he dejado de trabajar.

Desde hace años, el movimiento Me Too ha destapado prácticas machistas en el mundo del cine, de la música y también de la televisión. El machismo sigue latente en la televisión actual, pero ¿crees que era más machista cuando tu trabajas en ella?

Sí creo que antes había más machismo. Con respecto al movimiento, Me Too no te puedo decir nada, porque yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana toda la vida. La verdad es que siempre he hecho lo que me ha interesado, toda la vida. No tengo nada que reprocharle a nadie, desde pequeña he tenido muy claro lo que quería hacer, dónde quería llegar porque era muy ambiciosa. No he sido una persona endeble que llore cuando le hacen una proposición. Desde luego no tengo ninguna queja, soy partidaria de que quien no quiere hacer algo, no lo hace. No me identifico en absoluto con ese movimiento.

Leticia Sabater, en 'EL ESPAÑOL'.

¿Qué es el feminismo para Leticia Sabater?

Por ejemplo, yo en el videoclip hay una parte en la que me río de lo que dicen las feministas; ¿que por qué ahora las mujeres se tienen que depilar? Pues porque no vas a ir como un mono por esta vida. No estoy de acuerdo en absoluto, no puede ser antes todo machismo y ahora todo feminismo. Está bien la igualdad, por supuesto, sobre todo en el trabajo, pero nunca vas a ser igual que un hombre más que nada porque no tienes la misma fuerza. Me parece maravilloso que yo le pueda decir un piropo a un hombre y que un hombre me pueda decir un piropo a mí, en ese aspecto no estoy nada de acuerdo con las feministas. Tampoco lo estoy en que tengas que ir con el coño lleno de pelos, con el sobaco lleno de pelos ni con barba y bigote. Además, en mi videoclip también hago mucha crítica social, cuando digo: 'A los Reyes Magos les han cortado la luz', estoy diciendo eso porque la luz está carísima, hago una denuncia social. Igual que cuando digo: 'Papa Nöel lléname el tanke', también lo digo porque la gasolina está carísima, me refiero a que llene el tanque de gasolina. Estas dos críticas se suman a la que comentaba antes, a que las mujeres vayan con los pelos del coño hasta la rodilla.

