Leticia Sabater: "Las radios apostaron por Laura Pausini porque yo les daba miedo"

Leticia Sabater y sus seguidores tienen una cita ineludible cada verano. La cantante rompe las pistas estivales año tras años lanzando hits como Mr Policeman o La Salchipapa, pero este verano ha decidido cambiar totalmente de registro y sorprender a su público con La puta ama, un himno contra el bullying basado en su propia experiencia personal y que surgió gracias a Rigoberta Bandini, según la propia artista cuenta a BLUPER.

"Con esta canción he querido ayudar a todo el mundo y demostrarles que se puede ser la puta ama", asegura Leticia, que reconoce que no fue fácil escribir este tema porque para ella, acostumbrada a mostrar el cuerpo pero no el alma, ha sido como "desnudarse internamente".

La artista no pierde la sonrisa y el espíritu joven del que siempre presume, ni siquiera cuando acaba de ser víctima de un atraco en el que le han robado un Rolex de más de 44.000 euros que había comprado tras muchos años de esfuerzo y tesón. Pero Leticia se ha sobrepuesto igual que hizo en uno de los peores momentos de su carrera: cuando Laura Pausini arrasó con La Soledad pese a que ella la había versionado primero. "Lo pasé fatal, le cogí una manía horrorosa a Laura Pausini, la veía en la tele y la apagaba", asegura en esta entrevista.

Entrevista a Leticia Sabater Sara Fernández

¿Qué tal estás? ¿Te has recuperado ya del susto del atraco en Marbella?

Bueno, me he ido recuperando un poquito del susto y del atraco, pero la verdad es que ha sido un buen susto y un buen disgusto, porque era un reloj Daytona de diamantes que siempre había tenido muchas ganas de comprármelo. Al final me lo compré con mi esfuerzo, mi trabajo y entonces me da muchísima pena. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si hay suerte, la investigación está abierta en la policía y a ver si cogen al ladrón con el reloj.

A pesar del susto, sigues con tus proyectos profesionales. ¿Cómo se presenta el verano?

La verdad es que para mí este verano es muy especial porque desde el 2012 que empecé con esta andadura musical, te diría que es el verano que más conciertos tengo, tengo como 90 conciertos. Estoy muy contenta porque me voy a recorrer toda España y me encanta porque al final tengo fans en todo el país, me hace muchísima ilusión porque son muy amantes de mis canciones y me lo paso muy bien. Además después de la pandemia, que llevaba dos años sin hacer ni un concierto, estaba bastante de bajón y este regalazo que me ha hecho Dios de 90 conciertos, pues maravilloso.

Leticia Sabater acaba de lanzar 'La puta ama', un himno contra el bullying. Sara Fernández

Hace un mes lanzaste 'La puta ama', un himno contra el bullying. ¿Está inspirada en tu propia historia?

Sí, sin ninguna duda. 'La puta ama' está inspirada en mí, en mi propia historia. Me costó bastante hacer esta canción porque al final es desnudarte internamente. Mis fans están mucho más acostumbrados a que yo haga canciones divertidas, con dobles sentidos, cachondas, temazos del verano o de Navidad.

¿Y a qué se debe este cambio de registro?

Quería sorprender con un tema diferente y demostrar que puedo hacer un tema serio cuando quiero. La idea de hacer 'La puta ama' surge porque yo canté la canción de Rigoberta Bandini, la de la perra, en una fiesta de máscaras. Cuando la gente vio que era yo empezó a gritar de pasión. Ahí me di cuenta de que realmente a la gente le gustaba que hiciera una canción con mensaje y pensé '¿por qué no hacerlo?'. Es una canción que habla de bullying, de discriminación, de violencia, de racismo. Yo creo que son cuatro males que existen y que parece que miramos para otro lado y no queremos darnos cuenta. Con esta canción he querido ayudar a todo el mundo y demostrarles que se puede ser la puta ama, que todos somos la puta ama. Hoy en día hay mucha gente triunfando a pesar de todo lo que han intentado hundirles de pequeños porque eran simplemente diferentes a lo que se supone que es el canon establecido.

Leticia asegura que 'La puta ama' está basada en su propia historia. Sara Fernández

La letra de la canción dice 'no me quites mi personalidad, me gusta ser única y especial'. ¿Te obsesiona mucho lo que piensa la gente de ti?

No me obsesiona nada lo que piense la gente de mí, absolutamente nada. A mí me da completamente igual lo que piense la gente de mí. Lo que quiero decir con eso es 'déjame ser como soy, entiende que que no podemos ser todos un robot'. Lo que hace a una persona única y especial es su personalidad y yo creo que tengo una personalidad única y especial. Así de claro, yo lo creo así.

Hace poco revelaste que la primera versión en español de 'La soledad' es tuya y no de Laura Pausini. ¿Has podido hablar con ella sobre este tema?

No, la verdad es que no he podido ni tampoco lo he intentado, lo reconozco. En su momento lo pasé fatal con esa canción porque yo venía del mundo infantil, era cuando solo había prácticamente una emisora que eran Los 40 principales. Entonces si el que mandaba no te ponía el tema, no eras nadie. En aquel momento llegó Laura con la canción en italiano y creo que vieron una apuesta mucho más segura en Laura, porque venía acompañada por una multinacional y porque al final yo no dejaba de ser un artista de niños. Yo ya había sido disco de oro y había vendido 50.000 copias con el 'Leti Rap' y con 'Tu vecina favorita', pero les daba un poco de miedo. En aquel momento lo pasé fatal, llegó un momento que no podía ni escuchar a Laura Pausini, le cogí una manía horrorosa, la odiaba. Salía en la tele y apagaba la tele directamente. Lloré muchísimo porque es que encima la canción arrasó, yo en casa y ella arrasando. La verdad es que fue uno de los peores momentos de mi carrera.

[Leticia Sabater acusa a Laura Pausini de mentir sobre el origen de la canción 'La Soledad']

¿Harías un dueto musical de reconciliación con ella?

Sí, por supuesto. Ella no tenía ninguna culpa realmente. Al final ella llegaba con su canción y yo con la mía, fue el destino. Yo reconozco que siempre he tenido muchísima suerte en la vida y en el mundo del espectáculo, pero en aquel momento, pues no.

Eres probablemente una de las invitadas que más veces han estado en el 'Deluxe' de Telecinco. ¿Cuál es el secreto para que te llamen tanto?

(Risas) Pues mira, yo creo que el secreto es que lo pasan muy bien conmigo y siempre tengo noticias, si no es un atraco, es una operación, una canción nueva... siempre tengo alguna noticia de algo. Ellos tienen que tener personajes de todo tipo y ese cierre maravilloso conmigo, pues que es un despelote y un desmelene absoluto. Yo soy muy espontánea y no saben qué voy a hacer, puedo acabar en las rodillas de una del público, como en el suelo, abriéndome de piernas o llorando por cualquier tontería. La finalidad de ese cierre siempre es mucha alegría y mucha diversión y yo creo que en eso soy la campeona, el programa me quiere mucho y yo a ellos también.

La artista confiesa que llegó a odiar a Laura Pausini. Sara Fernández

¿Qué le dirías a la gente que piensa que la televisión te utiliza para reírse de ti?

Pues yo les diría que no entienden la televisión. La primera que se ríe de mí soy yo. Es verdad que hay gente que me dice 'oye, ¿pero cómo va esa tal programa? Si se ríen de ti'. Y yo digo 'una cosa es que lo intenten y otra es que lo consigan'. Yo soy la que marco las pautas y si se ríen de mí es porque a mí no me importa. Yo me doy cuenta perfectamente de todo, reconozco que a veces puedo parecer tonta de verdad, pero es que no lo soy, para nada.

Después de estar en 'Supervivientes', 'Acorralados' o 'La casa fuerte', ¿te animarías a participar en otro reality?

A mí hay dos que me gustan mucho, que son 'GH VIP' y 'MasterChef', aunque no cocino. La pena es que 'La isla de las Tentaciones' no sea con famosos, porque ese sí que me encantaría. Otro de los que más me apetecería hacer, aunque no es un reality, es 'Tu cara me suena', por mi faceta musical me encantaría y creo que daría un juego espectacular. Me llamaron para enseñar a bailar 'La Salchipapa' a Yolanda Ramos cuando me imitó, pero al final no nos pusimos de acuerdo.

Ahora que Chanel ha arrasado en Benidorm y ha hecho historia en Eurovisión, ¿te animarías a intentar representar a España en el festival?

Mis fans se pasan el día diciendo lo mismo en cada bolo donde voy. Terminamos con 'Leti a Eurovisión, Leti a Eurovisión'. Es una responsabilidad bastante grande, es un festival que me gusta mucho y que nunca me lo pierdo, así que es una posibilidad a la que no me cierro en banda, no digo ni sí ni no.

