Jimmy Barnatán narra a ‘Socialité´ cómo tras ‘Los Serrano’ el teléfono dejó de sonar “por años”

Socialité sigue, cada fin de semana, rescatando a actores o cantantes que tuvieron un paso muy fructífero, pero al que precedió una época de vacas flacas. Tras ver en otras semanas Encarnita Polo, que pidió trabajo en televisión por su situación económica, o a la actriz Mar Regueras, que ahora está empleada en una asesoría, el pasado domingo le tocó el turno a Jimmy Barnatán, quien adquirió una enorme popularidad gracias a su papel de Chucky en la serie de Telecinco Los Serrano.

“Para mí, Los Serrano fue un antes y un después. De repente, entrar en millones de casas todas las semanas, siendo un crío de 20 años, fue brutal. Fueron días de vino y rosas. Yo con 20 años iba a restaurantes de lujo, eso molaba”, ha explicado el artista a Socialité, en una entrevista.

En Los Serrano fue Octavio Salas, Chucky, uno de los amigos de Marcos (Fran Perea) y Raúl (Alejo Sauras), y según la IMDB participó en más de un centenar de entregas. La fama, sin embargo, no le hizo perder la cabeza, y relata al programa de Telecinco que, por ejemplo, no cambió su grupo de amistades. Una vez la serie acabó, para Jimmy la situación laboral se tornó más complicada. “El teléfono dejó de sonar, pero no por semanas, sino por años”, asegura el actor, a quien conocimos siendo un niño en El día de la Bestia, de Álex de la Iglesia. “El fango es amargo, pero enseña infinitamente más que la miel”, reflexiona en ese sentido.

Para su suerte, Jimmy es una persona con grandes inquietudes artísticas, y supo reinventarse como escritor y como cantante. Así, ha publicado las novelas Atlas, New York Blues, Vosotros no sabéis nada y La chistera de Memphis. Del mismo modo, como cantante, ha lanzado discos con San Telmo Music Factory, con Back Door Band y Jimmy Barnatán y The Cocooners. Para él, todas estas disciplinas son “canales para una misma necesidad de expresión, en forma de canción, de relato o poema y de personaje”.

Hay que destacar que, además de Chucky en Los Serrano, el otro gran papel en televisión de Jimmy Barnatán vino de la mano de Servir y proteger, en la que permaneció más de 200 entregas entre los años 2018 y 2019. Desde entonces aparece de forma puntual en diversos programas en calidad de invitado, como por ejemplo, Pasapalabra; en este último concurso le vimos por ejemplo el pasado mes de julio.

