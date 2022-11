'Sálvame' asegura que María Patiño podría ir a la cárcel por sus chinchillas: "No me voy a separar de ellas"

Sálvame Naranja ha comenzado cebando una noticia que iba a sorprender a toda la audiencia de Telecinco. Al parecer, un colaborador o presentador estaba en riesgo inminente de entrar en prisión, una grave acusación que ha sido desvelada rozando las 18:00 horas de la tarde.

"La presentadora que podría entrar en la cárcel es... ¡María Patiño!", revelaba uno de los redactores del formato de La Fábrica de la tele. Y es que la nueva ley de bienestar animal, establece un listado de animales que no pueden considerarse como domésticos. Esta nueva lista incluye a las chinchillas, famosas compañeras de hogar de la presentadora desde hace varios años.

"Yo ya sabía que os estabais refiriendo a mí", comentaba. En ese momento, un señor irrumpía en el plató, obligando a la presentadora a entregar a sus dos chinchillas para ver en qué condiciones se encontraban. "Las chinchillas que tengo jamás las he comprado porque estoy en contra de comprar, estaban en cautiverio y yo las cuido como si fueran mis hijas", apuntaba visiblemente nerviosa.

Para que un animal sea doméstico deben darse tres circunstancias: el animal tiene que pertenecer a una especie que sea fácil de atender en sus necesidades ecológicas y fisiológicas. Además, no debe haber indicios de que si se escapa pueda colonizar hábitats y causar daños.

Por otro lado, pueden suponer un riesgo para las personas por su agresividad ya sea por su conducta, veneno o tamaño. Y, por último, la norma incluirá penas de cárcel de entre 18 y 24 meses si el animal muere.

"Haré lo que tenga que hacer, pero no porque vaya a entrar en prisión sino porque adoro a los animales", añadía la gallega. "Me tienen que llevar a prisión y al calabozo, pero si yo no sé a dónde va o quiénes las van a cuidar, se quedan conmigo y si no nos vamos las tres a la cárcel", apuntaba muy tajantemente.

Por su parte, Kiko Matamoros ha intentado 'picar' a la presentadora, cuestionando si realmente ejerce como buena cuidadora de sus chinchillas. "¡Vente a mi casa ahora mismo y lo ves! Las trato perfectamente".

María Patiño: “Si yo no sé donde van a ir mis chinchillas se van a quedar conmigo y sino nos vamos a ir las tres a la cárcel”



BRAVA 👏🏽👏🏽 #yoveosálvame pic.twitter.com/qpr3S5BHcP — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) November 11, 2022

