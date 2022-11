La pulla de Jorge Javier a Ortega Cano que tensa a Ana María Aldón tras su actuación en el 'Mediafest'

Sálvame ha estrenado en este viernes 11 de noviembre su nuevo especial; Mediafest Night Fever, la segunda edición del festival emitido hace varios meses. En esta ocasión, no solo participan rostros de Sálvame , sino también otros personajes famosos. Además, los ocho concursantes deberán competir en cuatro categorías: baile, canto, drag queen y humor.

Una impresionante actuación daba el pistoletazo de salida a la primera gala, siendo Jorge Javier, Adela González y Nuria Marín los encargados de conducirla. "Bienvenidos a la verdadera competición", espetaba una voz en off. ¿Una clara indirecta a La Voz de Antena 3?

Los miembros del jurado, Soraya, Falete y Antonio Castelo votarán cada actuación, contando un 50% su valoración, ya que el porcentaje restante lo aportan los espectadores con sus votos virtuales. "Habrá un ganador semanal, pero el ganador final será el que se lleve los 3.000 euros", apuntaba Adela.

¡Me ha flipado el inicio del #MediafestNightFever! Siempre jugando a favor del espectáculo, del show, y con muy buen rollo.



Me ha encantado ver caras como las de @SorayaArnelas, @MarioJefferson, @Raseloficial o @_JorgeGonzalez_😍#MediafestEstreno pic.twitter.com/8vGwWmRy8d — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 11, 2022

Ana María Aldón ha sido la encargada de inaugurar la competición, y lo ha hecho en la categoría de canto, dejando a toda la audiencia boquiabierta con su baile junto a su coach, la cantante Melody, con la que interpretaba Sobe Son de las Miami Sound Machine.

Pero Jorge Javier no ha dudado en lanzarle varias pullas a su ya exmarido, Ortega Cano. "Ana María lo ha hecho casi todo en la vida; ha participado en Supervivientes, en la Sálvame Fashion Week, ha estudiado diseño de moda y hasta ha practicado deportes de riesgo como casarse con Ortega Cano", comentaba en la presentación de la colaboradora de televisión. "Él dice que su semen es de fuerza, pero ella va a demostrar que la fuerza realmente la tiene ella", sentenciaba antes de comenzar la actuación.

JJ: “Ana María Aldón lo ha hecho casi todo en la vida: hasta practivar deporte de riesgo como casarse con Ortega Cano. Él dice que su semen es de fuerza, pero ella va a demostrar que la fuerza la tiene ella” #MediafestEstreno pic.twitter.com/9m4kpSkSVR — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) November 11, 2022

Sorprendiendo a todos los televidentes, Aldón se dejaba la piel en su interpretación. "Madre mía, ¡menuda actuación!", comentaba Vázquez segundos después de finalizar la canción.

En ese momento, soltaba la enésima pulla de la noche: "¡Cómo te has debido de aburrir en esa casa!". Pero parece que a Ana María no le ha hecho mucha gracia y, con el rostro muy serio, respondía que "no tanto como crees". "¿Te habrá visto tu cuñada Conchi Ortega?", preguntaba el presentador. "Estará descansando, que es hora de descansar", respondía tajante.

['Mediafest Night Fever' no será una gala temática sino que se dividirá en cuatro categorías]

Por su parte, el jurado ha elogiado la actuación de la andaluza. "Has estado a la altura de Melody", le ha confesado Falete. "No es consciente de lo que ha hecho hasta que se vea mañana", han sido parte de las palabras de Soraya, que añade que le ha gustado mucho "el paso ciática" de la participante. Pero Castelo tampoco ha querido dejar pasar al torero: "No te quites este traje, así no te tocará Ortega". "No me va a tocar Ortega ni nadie", zanjaba la gaditana un tanto molesta.

Ana María Aldón es mi spirit animal #MediafestEstreno pic.twitter.com/wMmOVwzEIm — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 11, 2022

Sigue los temas que te interesan