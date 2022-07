Tania Llasera opina sobre la situación de 'Sálvame': "Está en claro declive, lo dicen las audiencias"

Tania Llasera ha sido uno de los rostros más famosos del universo Mediaset, presentando los programas más surrealistas de la parrilla, como Resistiré, ¿vale?, Mira quién mira o Vuélvame Loca. También ha sido la conductora de grandes formatos de éxito como La Voz o Gran Hermano: El Debate.

Llasera concedía una entrevista a Ibai Vegan, presentador del pódcast Animales Humanos, en la que repasaba su paso por la pequeña pantalla y los duros momentos de críticas y odio que ha sufrido a raíz de su presencia en televisión.

La presentadora alcanzó su auge de fama en el 2008, tal y como ella misma recuerda, "llegué a estar un total de 11 años". Pero aunque viviera su mejor etapa profesional presentando muchos de los formatos que más audiencia tenían, mentalmente fue su destrucción. "Mentalmente fue mi declive, el peso de la fama me hundió. Nadie te prepara para ser conocida", asegura.

El conductor del programa quería conocer cuál era la opinión de Llasera sobre los programas televisivos actuales, entre ellos, el polémico programa vespertino presentado por Jorge Javier Vázquez; Sálvame.

La invitada no ha dudado en revelar qué opina sobre el formato de La Fábrica de la tele que, desde hace varios meses, intenta salir de la profunda crisis de audiencia que sufre. "Es un programa que ha hecho muchísimo bien por las sobremesas. Ha hecho mucha compañía a muchos señores y señoras que están en sus casas o en los hospitales. Hace una labor social".

Pero su discurso no terminaba ahí, criticando que, en muchas ocasiones, el formato "vende fuego y luego es humo, eso lo sabemos todos". "Está en declive, lo dicen las audiencias, hay un agotamiento de la sociedad con este tipo de formatos", añadía Llasera.

"Por otra parte, mucha gente se ha muerto por Covid, es gente que al final ya no está, porque está en el cielo. Ahora desde Telecinco están intentando hacer el Mediafest, para intentar atraer a gente más joven, ojalá lo consigan", finaliza Tania. Ante la pregunta sobre si lo presentaría a día de hoy, se niega rotundamente al no ser un formato que le atraiga actualmente. "Realmente si me proponen presentar ahora no lo haría, pero en ese momento hice cosas muy parecidas, lo hice y ahora tampoco voy a renegar. He sido muy feliz".

Tania Llasera en una entrevista hablando sobre Salvame pic.twitter.com/60unqyQE1i — ً (@sugarcriminal) July 26, 2022

