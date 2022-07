50 sombras de 'Sálvame': las confesiones sexuales más picantes de los colaboradores

Se suele decir que el sexo vende en televisión, y este jueves, Sálvame Sandía tiró la casa por la ventana en ese sentido. El programa debió poner dos rombos en una de sus esquinas, como se hacía con los contenidos más fuertes antaño, pues hubo un par de conversaciones alrededor del tamaño del pene de Rafa Mora. Carlos Lozano dijo que, allá por 2016, en la Sálvame Snow Week, Mora comentó que lo tenía pequeño, y Carmen Borrego aseguró que alguien le había escrito en el móvil para ratificar que esto es así.

Para que su virilidad no quedase en entredicho, Carmen propuso a Rafa que se lo enseñase. Fueron al baño juntos, y ella, para que la vista no le engañase, se puso hasta las gafas. El que fuese tronista de Mujeres y hombres y viceversa le mostró su parte anatómica más desconocida para la audiencia, y Borrego, tras escandalizarse medio segundo, dictó sentencia: “Es normalita”. Rafa corrigió: no es grande, pero sí está por encima de la media.

Cualquiera que no viese el programa podía pensar que el pene de Rafa Mora era la enésima estrategia de Sálvame Sandía para vencer a Pasapalabra, que lo enseñaría al final del programa, mientras en Antena 3 está el rosco. Pero no, todavía quedaba un rato para que el formato de La Fábrica de la Tele terminase, y el sexo siguió presente. Se anunció que Carlos Lozano buscará pareja en el programa, y se le hizo un cuestionario en el que se le pregunto la importancia que se le da al sexo. Para él es importante, “pero a medida que me hago mayor me parece menos importante”. Aseguró que solo le gustan las mujeres, y que incluso llegó a tener relaciones homosexuales, que no fueron satisfactorias. “Lo intenté una vez, no me gustó y lo dejé”, narró, añadiendo que más tarde tuvo otro intento, y también tiró la toalla.

['Sálvame Sandía', el relleno veraniego que Telecinco no debería permitirse]

No es la primera vez que ni Rafa ni Carlos hablan de temas así en el programa. Por ejemplo, en el año 2020, Rafa ya habló del tamaño y forma de su falo. “Yo pequeña no, yo la tengo normal. 17 centímetros para mí es normal. Nunca he vacilado de pollón”, contó en un Deluxe, y reconoció estar contento con su dotación porque siempre ha podido “entrar en todas las estancias” y amigos mejor dotados han tenido problemas para eso. “La tengo más ancha que larga, de pequeño me llamaban el dado”, añadió entonces, por si alguien se quedaba con dudas de su entrepierna.

Lozano, por su parte, en 2018, en una entrevista también en el Deluxe, explicó cómo en su etapa de modelo había recibido propuestas sexuales por parte de hombres y mujeres. “Sí hay gente que ha intentado algo conmigo. Hombres más que mujeres, alguno muy conocido pero no voy a dar nombres”. Y dio detalles de situaciones vividas, como “cuando estás probándote la ropa te cogen del paquete y te aprietan”. Cuando eso sucedía, Carlos apartaba la mano y le daba normalidad a la situación. Incluso aseguró haber tenido propuestas de trabajo a cambio de irse con mujeres, algo a lo que accedió: “Yo no me vendo, pero sí me regalo”.

Y es que en el universo de Sálvame y su derivado el Deluxe, el colaborador que más o el que menos ha dado detalles de su vida sexual, sobre todo, cuando se sientan en el polígrafo. Ante la máquina de la verdad de Conchita, Luis Rollán desveló haber tenido sexo en los camerinos de la cadena durante algunos romances con colaboradores y presentadores de la cadena, y Belén Rodríguez, que solo había hecho un trío en su vida y que una de las personas implicadas era Jorge Javier Vázquez.

Terelu Campos, en el polígrafo del 'Deluxe'

Pero nada superará a aquel polígrafo de 2017 en el que Terelu Campos contó cómo masturbó a su pareja en un avión porque “atravesando el Atlántico, surgió”, y es que “de esto que se te va la mano, se te va la mano...”. Ese mismo día la hermana de Carmen Borrego dijo ante la audiencia que se ha acostado con famosos casados, y que había practicado sexo telefónico.

En otro polígrafo se destapó también la relación oculta de una invitada habitual del programa y una colaboradora. Estamos hablando de la vez que Bárbara Rey y Chelo García-Cortés se acostaron juntas en su juventud, algo que la artista circense narró así: “Tú y yo, Chelo y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz, hemos tenido una noche de amor”.

Hoy es un día histórico en España porque se cumplen 10 años de la confesión de amor de Bárbara Rey a Chelo García Cortés. Tú y yo, Chelo y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz, hemos tenido una noche de amor 💕 pic.twitter.com/Vhyo9b9Gr1 — PetardeoPop (@PetardeoPop_) November 18, 2021

María Patiño ha dejado algunas veces detalles de su vida íntima que demuestran que es una mujer abierta y a la que le gusta experimentar. En 2019, a raíz de una prueba de Supervivientes, declaró que encuentra “supererótico a una persona manchada de barro”. Y sobre sus preferencias en la cama, en 2020 dijo que le gusta “comer los pies, chuparlos”, porque no es escrupulosa. “Pero no a cualquiera. No voy chupando por ahí los pies de la gente”, matizó.

[Rafa Mora desaparece de 'Sálvame' tras culpar al programa de la expulsión de Matamoros en 'SV']

Por su parte, Alonso Caparrós ha contado que, aunque le gustan las mujeres, en el pasado tuvo una experiencia homosexual “completa no, pero avanzada”, y en otra ocasión narró lo terrible que fue su primera vez, pues era “de frenillo tenso”. “Me descapullé y sufrí daños severos”, dijo en cierta ocasión. El presentador muchas veces ha dado detalles abiertamente sobre su vida íntima, y en otras, lo han pillado micrófonos traicioneros, como la vez que se escuchó por lo bajo decir que Terelu “se quedó frita” un día que estaban teniendo sexo.

Kiko Hernández es más prudente, y no da muchos detalles sobre lo que pasa en su cama. En 2020 Jorge Javier le sacó que había estado con hombres casados, aunque en noviembre de 2021 se etiquetó como “asexual” pues “si no tienes sexo, es que eres asexual”.

Su tocayo Kiko Matamoros sí se ha mojado sobre sus relaciones. Es más, en su primera gala de Supervivientes tras la expulsión Jorge Javier le preguntó si ya había intimado con su pareja, Marta López Álamo, y él dijo que dos veces, pero no consecutivas. En el polígrafo que dio en diciembre de 2021, el colaborador televisivo dijo haberse acostado “con más de 500 mujeres” y haber hecho tríos y orgías. “Hemos estado dos hombres con una mujer y cinco. Si es una práctica que te gusta, es algo muy normal”, explicó.

Kiko Jiménez, en un polígrafo del 'Deluxe'

El tercer Kiko del programa tampoco se ha mordido la lengua hablando de sexo. En un Deluxe, Jorge Javier le preguntó a Kiko Jiménez por la vez que dijo que le gustaba que le metiesen “dedos por el culo”. “¿Y a quién no le gusta? El que diga que no miente”, respondió el antaño concursante de Supervivientes. Tiempo atrás, él ya dejó claro que “porque le metan el dedo en el culo a un hombre, que todo el mundo sabe que ahí está su punto G, no quiere decir que seas gay, bisexual ni nada de eso”.

Sigue los temas que te interesan