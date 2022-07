Rafa Mora le enseña el pene en directo a Carmen Borrengo en ‘Sálvame’: “Es normalita”

Rafa Mora se convirtió en uno de los protagonistas de la tarde de este jueves en Sálvame, y no solo porque hubiese regresado de estar una semana de vacaciones. Y es que se ha encontrado cara a cara con Carlos Lozano, con el que tuvo un fuerte enfrentamiento dos semanas atrás, en Sálvame Sandía, cuando Lozano quiso darle un consejo a su compañero y entraron en una discusión que acabó con ataques al físico, la inteligencia y la profesionalidad el uno del otro. Lozano, incluso, hizo referencia a los atributos genitales de Mora, asegurando que tenía el pene pequeño.

Carlos Lozano, que ha dejado de recorrer las playas españolas con Sálvame Sandía y ha pasado a trabajar desde el plató, reconocía que le daba pena verse a sí mismo en esa situación, y María Patiño analizaba lo ridículo que es ver a dos hombres discutiendo por sus músculos y su entrepierna.

“Lo del pene era porque tú en la Sálvame Snow Week que yo presentaba lo dijiste”, se justificaba Carlos Lozano, en referencia al reality exprés que Sálvame organizó en 2016 y cuyo ganador conseguiría una silla de colaborador en el programa. Rafa Mora, que quedó segundo en aquel programa, quiso desmentir las palabras de Lozano, pero que no se podía enfrentar a él porque respeta la figura del presentador.

[Rafa Mora desaparece de 'Sálvame' tras culpar al programa de la expulsión de Matamoros en 'SV']

A Carlos no le terminaba de cuadrar ese alegato. “Para mí no hay condición, de colaborador o presentador. Somos dos personas discutiendo. Un presentador puede discutir y da igual. Aquí somos todos iguales. Deja de comparar colaboradores con presentadores”. Por último, Rafa cerraba el tema diciéndole que no le molesta que le diga calvo, porque no lo es, “ni que la tengo pequeña porque no la tengo. Que me digas que estoy un poco gordo en este caso tienes razón”.

Tras un corte de publicidad, Carmen Borrego volvió a poner encima de la mesa el tema del tamaño del pene de Rafa Mora, y que alguien habría confirmado lo expuesto por Carlos Lozano. “He recibido un mensaje en publicidad de alguien que dice que lo puede demostrar porque lo ha visto y dice que la tienes pequeña”, soltaba la hermana de Terelu, lanzando un desafío a su compañero: “Te reto a que nos vayamos fuera y me la enseñas”.

Rafa Mora recogió el guante, y se llevó a Carmen al baño, para enseñarle su pene en directo, aunque sin que las cámaras recogiesen esa parte de su anatomía. Entonces Carmen, que se había puesto las gafas, le decía que “es bastante normalita”. “Yo nunca he alardeado de tenerla grande, pero por encima de la media sí”, replicaba Mora.

Rafa Mora enseñando el rab0 a Carmen Borrego en pleno directo. Explica esto a un extranjero que acaba de poner la tv #yoveosálvame pic.twitter.com/Il5WdimiCR — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 21, 2022

Sigue los temas que te interesan