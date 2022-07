El acierto de Telecinco encargando 'La Granja' a Fremantle para dar un aire nuevo a sus realities

'Mask Singer', 'Amor con fianza' o 'Got Talent' son algunos de los éxitos de Fremantle en España.

Mediaset España anunciaba hace unos días que rescatará el formato internacional The Farm para el prime time de Telecinco en la próxima temporada televisiva. El reality, que en su momento obtuvo excelentes datos en Antena 3 como La Granja y tuvo una buena acogida en la cadena de Fuencarral bajo el nombre de Acorralados, será una de las grandes apuestas de la compañía de Vasile para el próximo curso.

La principal novedad en este revival será la productora encargada de materializarlo. Fremantle (Got Talent, Mask Singer) ha recibido el encargo de Mediaset para traer de nuevo a España el formato, una acertada elección que dará aires nuevos a la telerrealidad de Telecinco y que demostrará la versatilidad de esta compañía.

Con la producción de Amor con fianza para Netflix, Fremantle dejó patente su buen hacer al frente de formatos de telerrealidad, cumpliendo con los estándares de calidad de una gran plataforma internacional. El formato obtuvo, además, un éxito rotundo que traspasó las fronteras de España, pues logró colarse en el top 10 de más de una veintena de países.

Producir La Granja supondrá la oportunidad de dar un giro a los grandes realities de Mediaset y desligarlos de Zeppelin y Bulldog TV, que hasta ahora han acaparado las producciones importantes de ese género en la cadena con Gran Hermano, Secret Story y Supervivientes.

Por otra parte, para Fremantle conllevará la confirmación de ser una de las productoras más punteras de España, no solo en el género de los talents, donde destacan impecables formatos como Got Talent, The Dancer o Mask Singer, sino en el entretenimiento en general.

La vuelta de La Granja de la mano de Fremantle España confirma la fructífera relación entre esta productora y Mediaset, que recientemente han colaborado en otros formatos como el mencionado Got Talent, Top Star o Idol Kids, cuya segunda temporada retomará este verano sus emisiones.

A esos proyectos con la compañía de Vasile se suman otros en Atresmedia (Mask Singer, Family Feud), Netflix (Odio, Amor con fianza) o RTVE (The Dancer), los cuales la convierten en la productora de moda con la que todas las televisiones quieren trabajar.

Así es 'La Granja'

La Granja es un reality de convivencia en el que sus participantes, que pueden ser tanto personas anónimas como personajes famosos, deben colaborar para salir adelante en el campo, sin las comodidades habituales de las que disfrutan normalmente.

Por ello, tendrán que trabajar en las tareas necesarias para mantener una granja, para alzarse como los mejores granjeros o granjeras. Este formato original sueco, se estrenó el pasado año 2001, y se ha emitido y adaptado en 30 países, entre los que destacan Noruega con 24 ediciones, Suecia con 17 ediciones, Brasil con 14, Francia, Italia, Grecia y Hungría.

