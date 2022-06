Máximo Huerta, rotundo sobre la imputación de Mónica Oltra: "Lo que pides para otros, no lo ejerzas tú"

Máximo Huerta visitó el programa La Roca este domingo para hablar de la novela que acaba de lanzar, Adiós, pequeño. El invitado charló con Nuria Roca sobre este nuevo proyecto en su carrera como escritor, pero también abordaron los asuntos más candentes de la actualidad, como la imputación de Mónica Oltra debido al supuesto encubrimiento a su exmarido, que fue condenado por abusar de una menor tutelada.

Tanto Huerta como la presentadora proceden de la Comunidad Valenciana, por lo que este escándalo político que Roca definía como "la noticia de la semana" era un tema de obligado debate en el magacín de laSexta.

El escritor recordaba cuando Oltra pidió la dimisión de Francisco Camps por su imputación en el caso Gürtel y aprovechaba para censurar que ahora la vicepresidenta de la Generalitat se aferre al puesto. "Lo que has pedido para otros, no lo ejerzas tú. A partir de ahí, no me vale que digas que esto le viene bien a la ultraderecha, porque ese argumento ya le viene bien a la ultraderecha de por sí. Eso de mantener que ella confía, que está segura... Ya, pues mantenlo por lo demás", aseveró.

Huerta aclaraba que estar imputado por un presunto delito sólo implica que se está investigando la posible implicación en el mismo, pero añadía que en el caso de Oltra le juegan en contra sus declaraciones ante las imputaciones de dirigentes de partidos contrarios al suyo. "Ahí entiendo que la hemeroteca es cruda y que te la van a sacar".

"Es verdad que cada vez es más bajo el nivel de exigencia que le pedimos a los políticos si son los nuestros. Al del enfrente, mucho más. El tema de Oltra es un claro ejemplo", intervino Nuria Roca.

Para el valenciano, en España la ciudadanía está poco habituada a que los políticos dejen sus puestos, algo que él mismo hizo sólo una semana después de convertirse en ministro de Cultura, tras conocerse que había sido multado por Hacienda por haber tributado a través de una empresa, una infracción común entre los rostros televisivos. "Como periodista siempre me parecía interesante que cuando se pedía una dimisión, algunos no se iban ni con agua caliente y al final se olvidaba, pero cuando alguien lo hace (...) nos sale la España de charanga y pandereta que se tiene que burlar y convertirlo en chiste", dijo basándose en su propia experiencia.

Sobre ese asunto, la presentadora quiso saber si la política está "totalmente descartada" para el periodista tras su agria experiencia en el gobierno de Sánchez. "Es que no he llegado a participar. Simplemente fue una llamada y por ilusión dije que sí. Yo vengo y me voy por una llamada", espetó.

Sobre si formar parte de un ejecutivo del PSOE le ha cerrado puertas, el valenciano reconocía que "todo lo que consigas a partir de ahí parece que te lo ha dado alguien", aunque aclaraba que él no siente haberse significado políticamente por aceptar la propuesta de Sánchez.

