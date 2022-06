Nena Daconte: "Nunca dejé mi trabajo por el alcohol, pero hay partes de mi vida de las que no recuerdo nada"

Mai Meneses saltó a la fama en el año 2002 gracias a su participación en la segunda edición de Operación Triunfo. Su paso por el talent, que un año antes se había convertido en un fenómeno televisivo y musical, no fue todo lo fructífero que cabría esperar, pues fue la primera expulsada. "Era la perdedora más famosa de España", bromea en esta entrevista con Bluper.

Pero cuatro años después llegaría su gran oportunidad. Mai y su ahora expareja, Kim Fanlo, crearon el dúo Nena Daconte. Su primer álbum autoeditado, He perdido los zapatos, llevó a aquella perdedora de OT a copar las listas de éxitos, sonar en todas las radios y actuar en un centenar de ciudades. Un éxito repentino que, unido a su notable vulnerabilidad y a la falta de apoyo por parte de su compañero, acabaron llevando a Mai a dejarlo todo en 2013 y marcharse a Dallas con su familia.

Ahora, la artista regresa con fuerza y liberada de muchas cadenas, tomando las riendas de Nena Daconte en solitario y con una discográfica independiente, Subterfurge, con la que lanzará nuevo álbum a finales de este año. Bluper ha podido charlar con la artista tras su actuación en la inauguración del Patio Mahou de Madrid.

¿Qué supone para ti este regreso a la música?

Estoy muy contenta y muy ilusionada, llevaba mucho tiempo sin componer y para mí ha sido como sacar un montón de información. Lo he grabado con Dani Alcover, que fue productor de Dover. Tiene un aire bastante noventero y me apetecía hacer este sonido porque es la música que me inspiró a dedicarme a lo que me dedico.

¿En qué has cambiado en este tiempo?

Tengo mucha más experiencia, más tablas y menos nervios a la hora de enfrentarme al trabajo, pero sigue siendo un misterio para mí, la música me parece sagrada y muy especial.

¿Qué cambia trabajando con una discográfica independiente?

Tenía ganas de virar hacia el mundo independiente porque en el mundo comercial se persigue el hit y solamente vales en función de los hits que tengas, mientras que en el mundo indi hay más respeto por el trabajo íntegro del artista.

Pero también será más complicado llegar al público sin el respaldo y los recursos de las grandes compañías.

Es más complicado porque no se llega a todas partes. Es otra manera de ver la música, va más despacio y mi música se va abriendo camino pasito a pasito, no requiere tanta presión.

¿Por qué te retiraste durante años a pesar de tu éxito?

Yo me retiré durante casi cinco años porque tuve a mis hijos y quería estar con ellos, pero también porque la música me estaba sentando fatal, el éxito me estaba sentando muy mal y necesité dar un paso atrás y tomar las cosas con otra perspectiva. Me daba la sensación de que nada de lo que sucedía me lo merecía, tenía el síndrome de la impostora y es muy difícil trabajar con eso constantemente, tuve que hace mucha terapia y trabajar esa parcela.

¿Influyó 'Operación Triunfo' en la forma en que te tomaste el éxito?

Puede ser. Yo estuve en Operación Triunfo en 2002 y mi primer disco lo autoedité y salió en 2006, pasé casi cuatro años trabajando en el proyecto. El primer año fue un sueño, todo fue sobre ruedas y muy bonito, pero de pronto la cosa se escaló muchísimo y creo que también influyó el cansancio físico: viajábamos mucho, teníamos muchísimos conciertos y mucha promoción. Todo eso influye también en el cansancio mental.

¿Te sentiste respaldada por 'OT' al salir del programa?

No, yo iba por mi cuenta porque me dieron la carta de libertad en cuanto terminó el programa. Lo único que tenía es que yo creía en mi proyecto y mi compañero en aquel momento también creía en mis canciones, así que los dos nos íbamos alentando mutuamente para ir avanzando.

¿Se desentendieron de ti por ser la primera expulsada?

¡Claro! Yo era como la perdedora más famosa de España. No lo había hecho bien por x motivos y no les interesaba para nada.

Entonces, ¿tu paso por 'OT' no tuvo nada que ver con el éxito de Nena Daconte?

Yo viví la experiencia de OT con mucha ilusión porque todo era nuevo para mí: nunca había estado en la tele, no había vivido la industria de la música desde dentro. Lo viví como una experiencia y conocí a gente del sector, pero no creo que me sirviera para mi trabajo de después.

En tu nuevo single 'Despiértame, Madrid' te preguntas qué haces tan sola en un mundo tan grande. ¿Te has sentido sola en la industria de la música a pesar de tener a tanta gente detrás?

Sí, lo he contado en muchas canciones. Creo que uno de mis grandes problemas vitales es la soledad. Por mucho que esté acompañada o que haya gente alrededor, siempre me da la sensación de que estoy sola, que nadie me entiende. Es la sensación de no llegar a comprender a los demás del todo.

¿Es un problema de la industria o de Mai Meneses?

Es un problema vital, no es de la industria.

Hace poco contaste en 'Semana' que recurriste al alcohol para evadirte de tus problemas. ¿Durante cuánto tiempo tuviste ese problema?

Todo esto lo cuento en un libro que voy a publicar el 15 de septiembre. Ahí cuento con más detalle la evolución y cómo fui cayendo poco a poco en esa evasión. Pero tampoco fue nunca un problema grave porque yo nunca dejé de cumplir mis obligaciones, pero sí hay una parte de mí que no se acuerda de nada de lo que pasó porque estaba en otro lado.

¿Incluso trabajando?

Sí.

¿Influyó eso en tu retirada?

La verdad es que necesitaba descansar, volver a casa de mis padres y que me cuidaran un poco, porque me había perdido.

¿Tuviste miedo de que al volver el público no estuviera esperándote?

Nunca pensé en las consecuencias de retirarme. Si lo llego a pensar, a lo mejor hubiera aguantado un poco más, aunque fuera a un ritmo un poco más lento.

Ahora que has vuelto por todo lo alto, ¿te atreverías a participar en el Benidorm Fest para tratar de representar a España en Eurovisión?

A lo loco, sí que lo haría, pero no sé si estoy preparada para toda la presión que hay alrededor. Además, ahora Chanel ha marcado una dirección que es totalmente diferente a la música que hago y al tipo de artista que soy yo.

¿Cuál era tu favorita de este año?

Yo era de Rigoberta, la verdad. Tampoco había reparado en Chanel, pero de pronto hizo esa actuación con un baile dificilísimo, cantando sin perder en ningún momento el tono ni el aire... Como artista, valoro muchísimo ese trabajo.

