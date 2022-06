Ana María Aldón arrinconada por sus compañeros en Viva la vida: “Nos ha tomado el pelo”

Que Ana María Aldón se ha convertido en uno de los personajes televisivos del 2022, de eso no hay duda. Su presencia mediática se encuentra en continuo ascenso y su papel en Viva la vida es esencial para el programa a la hora de generar contenido. Sin embargo, los apoyos con los que contaría la diseñadora de moda y mujer de Ortega Cano dentro del programa estarían empezando a disminuir significativamente.

No hay nada más que comprobar la actitud de los colaboradores con Aldón en las últimas semanas. Si hace siete días, la conexión de ésta desde El Rocío (Huelva) con el plató encolerizó a sus compañeros donde hizo fingía que no escuchaba bien las preguntas para evitar responder, ayer las cosas no fueron mucho mejor. Una semana más, fueron Isabel Rábago y José Antonio Avilés los más críticos con la andaluza aunque, en esta ocasión, la periodista Pilar Vidal y Terelu Campos también se unieron en el ataque.

Ana María Aldón empezaba la tarde ofreciendo, como siempre, una imagen de (tensa) normalidad con su marido y admitió que tras su entrevista en una exclusiva, “no ha habido consecuencias ninguna”. Respecto a Gloria Camila negaba la mayor en cuanto a un enfrentamiento aunque también afirmaba no tener relación con ella, ni tan siquiera se habían visto, “ella se mantiene al margen de mi relación con su padre, yo nunca he hablado mal de ella al igual que ella nunca ha hablado mal de mí", aseguraba Ana María.

Y fue en este momento cuando estalló, de nuevo, el todos contra una, los colaboradores de Viva la vida contra Ana María. Éstos no opinan lo mismo y le recuerdan sus contradicciones, fue Rábago cuando le recordó su frase, "yo jamás permitiría que mi hija hablara mal de mi marido", poniendo en entredicho las opiniones cambiantes de la diseñadora en sus diferentes apariciones televisivas y en las revistas.

“Aquí hay una serie de necesidades, problemas que no quieren verbalizar, que hay que sufragarlos y para sufragar esos gastos habéis entrado en una guerra familiar", opinaba José Antonio Avilés ante una Ana María sorprendida que lo negaba todo. En su tono habitual, Avilés gritaba y sentenciaba, "nos está mintiendo (…) nos ha tomado el pelo".

Pilar Vidal también aprovechaba para mostrar su desacuerdo con una cambiante Aldón e incluso Terelu Campos. La también presentadora de Sálvame y de normal más ecuánime en estos enfrentamientos, le espetaba a Aldón “no puedes ser tibia (…) hay que asumir el peligro de una entrevista cuando uno está calentito. Sabes que hay consecuencias".

La mujer de Ortega Cano continua en entredicho entre sus compañeros y ha pasado de ganar apoyos a levantar antipatías debido a lo que éstos consideran, contradicciones.

